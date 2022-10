Gelukkig heeft Nathalie Baartman haar publiek, en gelukkig hebben wij haar, voor een hijglied in het Twents ★★★☆☆

Nathalie Baartman in haar voorstelling ‘Snak’. Beeld Willem van Walderveen

Het is geen straf om Nathalie Baartman op de voet te volgen terwijl ze uitweidt over een groepswandeling met een kameel op een landgoed in Twente. Ze weet zichzelf weer geweldig te typeren als de onopgesmukte, tragikomische deelnemer, zeg maar verre van de opgeruimde vrouw die appeltjes heeft meegenomen voor het hele gezelschap. Laat haar maar losgaan op die stomme donsjasjes die werkelijk iedereen in haar dorp draagt.

De ‘knuffeltukker des vaderlands’, noemt de cabaretier zichzelf, ‘de vleesgeworden brug’ tussen stad en platteland. Haar achtste voorstelling Snak gaat over de noodzaak om jezelf te uiten, of oet’n, zoals ze in haar thuisgebied zeggen. Jezelf niet kunnen uiten, daar gaat een mens rare dingen van doen, merkte ze toen ze in coronatijd geen podium tot haar beschikking had. Hoe Nathalie Baartman verwoordt wat cabaret voor haar betekent: ‘Ik probeer te leven, dat lukt nooit zo goed, daarover wil ik graag praten met een partner die ik meestal niet heb, maar gelukkig heb ik jullie.’

En gelukkig hebben wij haar, voor een semi-zwoel hijglied in het Twents en veelzeggende zinnen over traditiegetrouw dichtklappen om conflict te mijden. Zoals haar oma zei: ‘Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks.’ Of haar opa, over kinderen grootbrengen: ‘Eerst moet je ze leren praten, daarna moet je ze leren zwijgen.’ Er staan kabbelende, minder pakkende belevenissen en anekdotes tegenover – iets met een vibrator van Marktplaats, bijvoorbeeld.

Nathalie Baartman zou wel een mildere blik op andere mensen en hun donsjasjes willen hebben, daar komt het tegen het einde op neer. Dat zou toch jammer zijn voor haar publiek, denk je, tot ze onverhoeds al haar ergernissen omzet in een aandoenlijke ontknoping.