Geluidsarchitect Tim Hecker dwingt een louterende ambientervaring af op zijn onaards mooie No Highs ★★★★☆

We weten natuurlijk niet hoe goed Tim Hecker was in zijn vorige baan. Voor zijn loopbaan in de elektronische muziek was Hecker politiek analist in Canada. We mogen hem dankbaar zijn voor de carrièreswitch die hij halverwege de jaren nul maakte, want Hecker levert al jaren de mooiste ambientplaten af. Op zijn nieuwe album No Highs word je, net als op zijn indrukwekkende Harmony in Ultraviolet (2006) en Konoyo (2018), onherroepelijk meegetrokken naar een andere, onherbergzame geluidenwereld.

Hecker is een echte geluidsarchitect. Zijn bouwwerken beginnen vaak bescheiden muzikaal: Glissalia bijvoorbeeld is een bijna kerkelijke orgelcompositie, waarbij de glijdende noten wel enigszins rafelig en vervormd komen aangedwarreld, op een steeds dichtere laag galm en donkere ondertonen. En het prachtige epos Lotus Light vertrekt op een rustig pulserend ritme van een enkele noot, dat uiteindelijk vastloopt in kronkelende bassen en metalige echo’s, die in je hoofd een steeds diepere akoestische kamer creëren.

Het is alsof je je oor te luisteren legt in een uitdijend universum van geluid. Hecker geeft je met zijn bevreemdende en dus ook wat unheimische klankenspektakel het idee dat zijn ambient niet door mensenhanden is gemaakt. Maar toch laat hij bij alle donderende geluidsmuren ook juist heel menselijke geluiden opkomen; een droevige en ontroerende reeks trage akkoorden in de korte track Winter Cop bijvoorbeeld, die je weer even vaste grond onder de voeten geeft.

En die geeft de saxofonist Colin Stetson No Highs uiteindelijk ook. Hij laat zijn kenmerkende, hypnotiserende en ononderbroken notenstroom als een frisse regenbui neerdalen op Heckers sonische landschappen, bijvoorbeeld op het stuk Monotony II. Somberte en optimisme wisselen elkaar af en ook die gevoelsdynamiek maakt van No Highs een louterende ambientervaring, die alleen de echt grote genregenoten als Brian Eno en William Basinski weten af te dwingen.

Tim Hecker. Beeld Emily Berl

Tim Hecker No Highs Elektronisch ★★★★☆ Kranky/ Konkurrent