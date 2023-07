Geloof in de gezondheid van het Nederlandse ras

Hitler in Oekraïne met zijn herdershond Blondi. Beeld Getty

Vinnytsja, Oekraïne, 24 juli 1942

Als mensen me vertellen dat de Nederlanders geen goede SS’ers zijn, moet ik altijd denken aan de cartoons van Spitzweg, waarin soldaten sokken zitten te breien.

Een ras als het Nederlandse, dat veel eersteklas zeelieden voortbrengt, kan gemakkelijk geleerd worden zich als echte militairen te gedragen. Men moet niet het geloof verliezen in de wezenlijke gezondheid van het ras, want gezond is het zeker.

Ik herinner me goed hoe versteld ik stond toen Kirdorf, terwijl hij mij zijn steun toezegde voor de Beweging, verklaarde dat we één ding niet van hem moesten vragen – namelijk geloof in het succes van onze campagne; een volk, zo zei hij, dat zich een keizer als ­Wilhelm II had laten welgevallen, was te lui om in staat te zijn tot enige opleving.

Dat Kirdorf te pessimistisch was, is gebleken door het feit dat de ex-monarchen volledig door de natie zijn vergeten, zelfs reeds gedurende hun leven. Wie geeft er nog een cent voor Rupprecht von Bayern!

Als het ons lukt van de koning van België af te komen door hem een pensioen van een half miljoen of zoiets te geven, zal ik daar heel dankbaar voor zijn. In Nederland liggen de zaken goddank eenvoudiger, want met prins Von Lippe-Biesterfeld hebben we een volstrekt imbeciele stoethaspel op de troon.