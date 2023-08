Gelikt en totaal niet origineel, maar toch heeft ‘Bank of Dave’ verrassend veel charme ★★★☆☆

Rory Kinnear als Dave Fishwick in ‘Bank of Dave’.

Dave Fishwick werd steenrijk met het verhuren van bestelbusjes in de Noord-Engelse stad Burnley. Tijdens de financiële crisis van 2008 begon hij met het verstrekken van persoonlijke leningen aan zijn stadgenoten. De banken lieten hun klanten in de steek, zag hij, terwijl de lokale economie juist wat vertrouwen nodig had. Fishwicks intuïtie werd bevestigd: elke door hem verstrekte lening werd keurig terugbetaald en veel kleine ondernemingen konden worden gered. De renteopbrengst gaf hij aan goede doelen. De volgende stap, zelf een bank oprichten, lag voor de hand – maar de bankensector lag dwars.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Het verhaal van Fishwick, een autodidact met een goed hart en een ijzeren wil, was in 2012 het onderwerp van een documentaireserie voor tv-zender het Engelse Channel 4. Fishwick moest het opnemen tegen de rigide Britse bankautoriteit, die al 150 jaar geen nieuwe bank had toegelaten. Het was een david-en-goliathstrijd van een selfmade man uit de provincie tegenover aan prestigieuze universiteiten opgeleide topbankiers.

De romantische komedie Bank of Dave put losjes uit de feiten. Scenarioschrijver Piers Ashworth en regisseur Chris Foggin werkten eerder samen aan de brave maar gezellige komedie Fisherman’s Friends, ook al een waargebeurd verhaal dat, fantasierijk aangevuld, prima in een feelgoodformule bleek te passen.

Voor Bank of Dave werd de werkelijkheid wel heel ver opgerekt. Een concert van Def Leppard om geld op te halen voor de goede zaak? Vond nooit plaats. Een rechtszaak? Evenmin. Een romance? Was er niet. Zelfs de uitkomst van de strijd was anders voor de echte Dave Fishwick, al ging hij wel gewoon door met leningen verstrekken.

Geen wonder dat het allemaal zo kunstmatig aandoet. De makers putten onbeschaamd uit feelgoodfilmhits als Bienvenue chez les Ch’tis uit 2008 (voor de tegenstellingen tussen stad en provincie) en Hollywoodklassiekers als Mr. Deeds Goes to Town uit 1936 (de idealist tegenover het systeem). Burnley blijkt een plek waar iedereen behulpzaam en aardig is, terwijl de elite in Londen snode plannen smeedt.

Het is voorspelbaar, het is gelikt, het is totaal niet origineel, en toch heeft Bank of Dave verrassend veel charme. De uitstekende acteurs hebben er bovengemiddeld veel zin in en de toon is onweerstaanbaar luchtig, waardoor serieuze kritiek bij voorbaat verdampt. En anders walst Dave Fishwick, onverbeterlijke optimist, wel over de bezwaren heen.