Gelauwerd theatermaker Wajdi Mouawad komt met zijn voorstelling ‘Soeurs’ naar Groningen

Wajdi Mouawad vluchtte als kind van Libanon naar Parijs, verhuisde daarna naar Canada en woont en werkt nu weer in Parijs. Beeld ANP / AFP

Alle culturele instellingen in Groningen – van Forum tot het Groninger Museum, en van Spot tot het Noord Nederlands Orkest – hebben de komende weken hun agenda’s leeg geveegd en hun programmering omgegooid. Dat allemaal vanwege het stadsprogramma Mena is here waarin kunst en cultuur uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten in al hun rijkdom en schoonheid te zien zijn.

Het programma van Mena is here (Mena staat voor Middle East en North Africa) varieert van een grote dansvoorstelling als Nomads van Sidi Larbi Cherkaoui tot de hiphopfilm Casablancabeats, van een Afrikaanse maaltijd tot een workshop dabke (een Arabische volksdans). Binnen het theateraanbod is hét hoogtepunt de voorstelling Soeurs van Théatre National de la Colline uit Parijs, het gezelschap van theatermaker en toneelschrijver Wajdi Mouawad. Het is voor het eerst dat Mouawad met zijn eigen groep naar Nederland komt. Ook het prestigieuze Holland Festival had belangstelling voor zijn productie, maar vanwege het thema van Mena is here koos hij voor Groningen.

Uit de film ‘Incendies’.

Bij zijn eigen theater in Parijs staan intussen dagelijks rijen mensen voor de deur in de hoop een kaartje te bemachtigen. In Nederland kennen we Mouawad door zijn veelgeprezen toneelstuk Branden (2003) – onder de titel Incendies in 2010 ook verfilmd – dat bij het Ro Theater werd geregisseerd door Alize Zandwijk, die daarna ook zijn stukken Kust en Bossen regisseerde. Vorige maand ging bij Internationaal Theater Amsterdam in regie van Zandwijk zijn stuk Vogels in première.

In bijna al zijn stukken gaat het over hoe oorlog en geweld van invloed zijn op het dagelijks leven van gewone mensen. Mouawad gebruikt vaak de vorm van een familietragedie – over ouders en kinderen, zoekgeraakte familieleden en familiegeheimen. In Vogels bijvoorbeeld zet hij de verhoudingen in een Joodse familie op scherp als de zoon thuis komt met zijn Arabische vriendin. Dat leidt in dit geval tot een bijna thrillerachtige zoektocht naar een duister verleden, waarbij Mouawad op indringende manier verbanden weet te leggen tussen de Holocaust en het Joods-Palestijnse conflict. Hij projecteert als het ware de grote thema’s van de tijd op het leven van gewone mensen.

‘Vogels’ in regie van Alize Zandwijk. Beeld Fabian Calis

Wajdi Mouawad heeft de ellende van oorlog aan den lijve ondervonden. Als kind in zijn geboorteland Libanon was hij getuige van de aanval op een bus vol Palestijnse vluchtelingen, die daarbij in brand vloog. Niet voor niets komt het beeld van een brandende bus in veel van zijn stukken voor. Op 10-jarige leeftijd ontvluchtte hij met zijn familie de burgeroorlog in Libanon. Het gezin vertrok naar Parijs, later verhuisde Mouawad naar Montréal in Canada, waar hij naar de École Nationale de Théâtre ging. Hij werd regisseur en had succes met een eigenzinnige aanpak van klassieke toneelstukken als Macbeth en Don Quichotte.

Als hij vervolgens ook eigen teksten gaat schrijven, breekt hij wereldwijd door en keert terug naar Parijs. Daar maakt hij voorstellingen die hij baseert op gesprekken met fabrieksarbeiders, immigranten en mensen die de oorlog zijn ontvlucht. Zijn werk omvat altijd een zoektocht naar een verloren identiteit, met het gewelddadige conflict in het Midden-Oosten als achtergrond. Het is altijd geëngageerd, universeel herkenbaar en toegankelijk voor een breed publiek.

Annick Bergeron in ‘Soeurs’. Beeld Pascal Gely

‘Wajdi Mouawad heeft een prachtig theatraal werk bedacht, een eerbetoon aan mensen in ballingschap die constant op zoek zijn naar een identiteit die onvermijdelijk tussen hun vingers door lijkt te glippen’, aldus een citaat uit een van de recensies van Soeurs. Actrice Annick Bergeron speelt hierin twee verschillende vrouwen; de een is opgegroeid in Canada, de ander is als kind met haar vader uit Libanon gevlucht, ver weg van de verschrikkingen van de burgeroorlog. Over eenzaamheid en onthechting gaat het, en de vormgeving is ronduit spectaculair: op een gegeven moment breekt de actrice de hotelkamer waarin ze verblijft tot de grond toe af. Soeurs is onderdeel van de trilogie Domestique, de andere twee delen zijn Mère en Seuls, en zijn al in een aantal Europese landen te zien geweest.

Acteur Nasrdin Dchar verheugt zich op de voorstelling in Groningen. Zelf speelde hij destijds bij het Ro Theater in twee van Mouawads stukken: Branden en Kust. ‘Iemand haten nooit, het hoofd in de sterren altijd’, dat is zijn favoriete zinnetje uit Branden. Dchar: ‘Mouawad maakt geen politieke statemens, hij laat vooral voelen wat oorlog doet, met een land, met mensen, je verliest letterlijk de bodem onder je voeten. Uiteindelijk gaat het voor hem om vergeving, niet om boosheid of wraak. Hij veroordeelt niet, bij hem komt altijd weer de liefde boven drijven. Ik vond laatst bij toeval een mapje met recensies van Branden destijds. ‘Gruwelijk mooie levensles’ stond er boven eentje, en dat is het precies: gruwelijk en mooi.’

De voorstelling ‘Branden’ in 2010. Beeld Leo van Velzen

Ook Guy Weizman, artistiek directeur van NITE (voorheen Noord Nederlands Toneel), is een groot bewonderaar Mouawads werk. Hij is ook degene die de voorstelling Soeurs naar Groningen heeft gehaald. Weizman: ‘Samen met Ivo van Hove en Krzysztof Warlikowski reken ik hem tot de grote Europese theatermakers van nu. Het gaat bij hem altijd over onderwerpen als migratie, op de vlucht zijn, en over vragen als: waar kom ik vandaan, waar ben ik thuis? En altijd vanuit empathie, hij probeert ook de vijand te begrijpen. Ik zag zijn voorstelling in Parijs, waar ook ik lang in de rij heb moeten staan, en het viel mij op dat zijn theater een jong en divers publiek trekt. Dat bewijst voor mij dat hij het verhaal van nu vertelt: dat van een wereld waarin veel mensen om wat voor reden dan ook op de vlucht zijn en toch weer ergens vaste grond onder de voeten moeten zien te vinden.’