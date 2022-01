Gelaagde novelle over een ontvoerde grootvader in Guatemala

In de verhalenbundels De Poolse bokser en Duel vertelde de Guatemalteekse schrijver Eduardo Halfon over zijn ene grootvader, een Poolse Jood die Auschwitz overleefde. In de mooie, gelaagde novelle Deuntje is zijn andere grootvader aan de beurt, een Libanese Jood die zich na veel omzwervingen in Guatemala vestigde en daar in 1967 door guerrillastrijders werd ontvoerd. Na 35 dagen, toen de familie een fors bedrag aan losgeld had betaald, werd hij vrijgelaten. Waarom was hij de klos? Omdat hij zijn werknemers zou uitbuiten? Of wilden de guerrillero’s geld hebben om hun politieke strijd te financieren? Of was hij verraden door een Joodse vriend? Halfon zet een en ander rustig op een rijtje. Ook laat hij weinig emotie zien als hij vertelt over het militaire geweld in de Guatemalteekse samenleving en de gruwelijke wijze waarop een aantal van de ontvoerders aan hun einde kwam. Maar juist dankzij hun kaalheid krijg je de rillingen van dit soort passages, die bovendien resoneren in de fragmenten waarin Halfon verslag doet van zijn bedrieglijk onbekommerde belevenissen op een schrijverscongres in Japan.

Beeld Vleugels