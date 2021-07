Geheel volgens verwachting scoort actiekomedie Hitman’s Wife’s Bodyguard niet hoog op subtiliteit ★★☆☆☆

Samuel L. Jackson in Hitman’s Wife’s Bodyguard.

Wie The Hitman’s Bodyguard kent, weet dat je voor subtiliteiten niet bij het vervolg moet zijn. Hitman’s Wife’s Bodyguard is een luidruchtige actiefilm vol bizarre auto-achtervolgingen, idiote schietpartijen en exploderende boten. Opnieuw zijn bodyguard Ryan Reynolds en huurmoordenaar Samuel L. Jackson tijdens een reis op elkaar aangewezen en hakketakken ze vrolijk heen en weer, terwijl Salma Hayek zichzelf parodieert als de ultieme cliché-Latina, met bespottelijk decolleté en duizelingwekkend strakke kleding. De plot over een Griekse miljonair (Antonio Banderas op loafers) die vanwege herstelbetalingen wraak wil nemen op de Europese Unie? Die moet je in ieder geval niet te serieus nemen – dat doet de film zelf ook niet.