Geestige en hoopvolle voorstelling over David Foster Wallace, de briljante schrijver die tragisch eindigde ★★★★☆

DAVID of hoe we ons bedacht hebben. Beeld Koen Broos

Een vrouw belt ’s nachts in bij een radiotalkshow. Wat haar wakker houdt, zo vertelt ze de host, is het geluid van brekende knieschijven. Het geluid dat ze hoorde toen ze de tuinslang doorknipte waarmee haar man zich had opgehangen. Hij viel op zijn knieën, en het gekraak achtervolgt haar sindsdien.

Het is een aangrijpend en tegelijkertijd veelzeggend stukje uit David of hoe we ons bedacht hebben, een voorstelling die vertrekt vanuit de biografie van David Foster Wallace (1962-2008), Amerikaans cultauteur met een rijk, opmerkelijk oeuvre. Drie Vlaamse groepen, de KOE, De Nwe Tijd en Hof van Eede, vonden elkaar in de fascinatie voor DFW en besloten tot een theaterdrieluik, waarvan David het eerste deel vormt.

Ondanks genoemde scène is het toch geen zwaarmoedige voorstelling; al pleegde DFW zelfmoord en vond zijn echtgenote hem op die manier. De makers nemen de nachtelijke talkshow als vertrekpunt, met Willem de Wolf als host en spil van de voorstelling; twee acteurs en twee actrices geven samen met hem in slim door elkaar gesneden en fraai vormgegeven scènes uiteenlopende impressies van het leven en gedachtegoed van David. Intellectueel uitdagend, geestig en hoopvol.

Want dit is ook het verhaal van een man met een geweldig observatievermogen, met humor, hypersensitief en met een niet aflatende drive zichzelf en zijn bedoelingen tot op het bot te analyseren. Waarom doe ik wat ik doe, en zijn mijn intenties zuiver? Wat is oprecht en authentiek en wat is gedreven door ijdelheid?

Dat is wat de spelers steeds weer bekijken, in de context van Amerikaanse maatschappelijke fenomenen (de David Lettermanshow, fantastisch gespeeld) en ook met betrekking tot hun eigen leefwereld: wat is echt aan het (theater-)bestaan? Hoe betekenisvol te leven? Kwesties waaraan je niet minder dan een drieluik kunt wijden, en DAVID is een prachtig begin.