Geen wind, de verkeerde wind en labberkoelte op zee

Kaap Finisterre in Spanje. Beeld Getty

Atlantische Oceaan, 2 augustus 1754

Het bleef windstil tot de zon opkwam en de wind opstak, maar ongelukkigerwijs uit de verkeerde hoek: uit zuidzuidoost, dezelfde wind die Juno bij Aeolus zou hebben besteld, had Aeneas naar Lissabon gereisd.

De kapitein zette zijn droevigste gezicht op en herhaalde dat we waren behekst, want een wind pal in zijn gezicht was nog erger dan helemaal geen wind. Hadden we de koers gevolgd die de wind ons aangaf, dan hadden we regelrecht op Newfoundland afgekoerst.

We hadden nu twee mogelijk­heden: de eerste was een haven opzoeken in Galicië, de tweede ons met zo weinig zeil als mogelijk westwaarts worstelen, en dat laatste bleek de keuze van de kapitein.

Voor ons arme passagiers was welke haven dan ook hoogst welkom geweest, vooral omdat niet alleen de proviand opraakte (op een aantal oude kippen na), maar ook ons brood, zodat er niets anders overbleef dan zeebeschuit. En aangezien ik die niet kon kauwen, voelde ik voor het eerst van mijn leven wat het betekent om naar een stuk brood te verlangen.

De wind bleek echter minder onheus dan wij hadden gevreesd, want nadat hij ’s avonds was gaan liggen, draaide hij bij de opkomst van de maan naar de voor ons gunstige richting, zij het zo zwak dat we de volgende dag maar een heel klein stukje naar Kaap Finisterre waren opgeschoten.

Henry Fielding (1707-1754), Britse schrijver. Ingekort fragment uit The Journal of a Voyage to Lisbon. Penguin, 1996.