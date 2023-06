Geen piano of gitaren, maar ironie en elektropop op een muzikale Parade in Eindhoven ★★★☆☆

'Voor me leeftijd' van Ta Mère op De Parade in Eindhoven. Beeld Erik van 't Hof

De traditionele cabaretliedjes met piano- of gitaarbegeleiding zijn ver te zoeken op theaterfestival De Parade. In het openingsweekend in Eindhoven maken de elektronische beats de dienst uit. Het geeft een eigenzinnige sfeer bij Ta Mère, een trio waarin cabaretier Sanne Wallis de Vries – die debuteert als artiest op De Parade – en haar bevriende oud-studiegenoten Tessel Beek en Suzanne Mateysen de levensfase van de ouder wordende vrouw behandelen. Op zonnige wijze, want als vijftiger ben je ‘beyond issues’: vrij van de problemen waarmee je bent opgegroeid. In het lied Voor me leeftijd zingen de vrouwen: ‘De tijd heeft aan me kunnen slijpen / Ik heb lekker liggen rijpen.’

Het vlotte optreden is fraai gestileerd, maar wat ontbreekt zijn een paar echt grappige, goed uitgespeelde scènes. Wallis de Vries begint enkele keren aan een veelbelovend stukje comedy, zoals haar verhaal over een middelbareschoolreünie, maar dat is ook snel weer afgelopen. Ta Mère beschrijft hun stijl dan ook niet als ‘cabaret’, maar als ‘art-pop’, en dat is beslist fascinerend. De show zal zich vast nog verder ontwikkelen tijdens de lange Parade-zomer.

Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

De minimusical ‘Fünf, sechs, alles flex’ van Het Zuidelijk Toneel & Club Gewalt op De Parade. Beeld Sofie Knijff

Ook muzikaal en bizar is de minimusical Fünf, sechs, alles Flex, die acteurs Alicia Boedhoe, Loulou Hameleers, Wijnand Gomes en Teun Donders (plus een gebarentolk) van Het Zuidelijk Toneel & Club Gewalt opvoeren. Aan het begin legt Teun Donders uit wat er gaat gebeuren: we zullen een bewerking zien van het toneelstuk Frühere Verhältnisse uit 1862 van de Oostenrijkse schrijver Johann Nestroy. Een stuk waarin de klassenstrijd tussen een rijk echtpaar en hun potentiële bedienden wordt uitgevochten.

Na de introductie begint één lange, zwaar ironische samenspraak op muziek, waarbij de vier acteurs op barkrukken blijven zitten. In de muziek wordt klassieke muziek gemixt met elektrobeats, een vlaag jarennegentig-gabberhouse en heel veel autotune, waarbij de stemmen van de acteurs worden vervormd. Tien minuten is dat geestig, maar het gaat daarna nog 20 minuten op dezelfde voet verder. Jammer dat er niet meer afwisseling is aangebracht, want de acteurs zijn getalenteerd en de muziek is origineel en knap gemaakt.

Meer rechttoe, rechtaan zijn de liedjes van de sympathieke rappers van Frino, een duo van Koen Frijns en Ruben den Brok. In hun kleine theatertent willen zij het ‘Eindhovense levensgevoel’ overbrengen. Frino maakt naar eigen zeggen ‘Brabohop’ en de muziek lijkt inderdaad een Brabantse variant van De jeugd van tegenwoordig. Met grappig gevonden onderwerpen als ‘pompen in de Fit4Free’, de ‘nutriscore van Albert Heijn’, de ‘gouden SodaStream’ en de ‘grindtegeltuin’ brengen zij aanstekelijke elektropop.

Niet elk nummer is raak, maar Frino slaat met zijn nuchtere humor zeker aan bij het Eindhovense publiek. De Brabanders beloven dat zij niet enkel een thuiswedstrijd zullen spelen deze zomer. Frijns kondigt aan: ‘We gaan met deze show ook naar De Parade in Utrecht en Amsterdam.’

Het 'Brabohopduo' Frino, op De Parade in Eindhoven Beeld Erik van 't Hof