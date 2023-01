Geen koksopleiding, wel honderdduizenden volgers: hoe verklaren foodfluencers hun succes?

Beeld Hedy Tjin

‘Wat eten we vanavond? Even kijken wat Instagram ons voorschotelt.’ De tijd waarin je voor inspiratie een kookboek opensloeg, lijkt voorbij – in elk geval voor millenials en gen-Z’ers. Weet je even niet wat je wilt eten vanavond? Instagram weet het wel.

Recepten op Instagram zijn vaak makkelijk te volgen, al is het maar omdat het platform de lengte van het bijschrift beperkt tot 2.200 karakters en je dus helemaal geen ruimte hebt voor recepten met eindeloos veel stappen. Recepten van Instagramkoks zijn ideaal voor na een lange werkdag: ze zijn toegankelijk en relatief snel te bereiden.

Zo kookt Suzanne van der Staaij, op Instagram bekend als Suzielenghi, vaak met ingrediënten die nog in haar koelkast lagen, of die week in de bonus zijn. ‘Vaak bedenk ik een gerecht met de ingrediënten die ik toevallig nog in huis heb, zodat ik niets verspil. Er zijn ook vaak dingen die in de aanbieding zijn waarvan ik denk: o ja, daar kan ik wel iets mee.’

Foto’s van recepten worden gewoon gemaakt met een telefoon, niet in de studio, maar bij daglicht op de keukentafel. Volgens Pien Wekking, met 131 duizend volgers een van de grootste Instagramkoks van Nederland, zijn die foto’s deel van het succes. ‘Ik merk dat mijn doelgroep op zoek is naar foto’s die de indruk wekken dat ze het zelf kunnen maken. Dat laagdrempelige bereik je naar mijn mening alleen met je iPhone en natuurlijk licht.’

De aantrekkingskracht van dit soort Instagramaccounts valt ook op bij kookboekenuitgevers. Menig thuiskok met een Instagramaccount krijgt de kans een kookboek uit te geven. Kennelijk hopen uitgevers dat het online succes zich vertaalt naar de boekenmarkt, en dat lijkt te werken. Zo staat Wekkings eerste kookboek momenteel in de top-3 van best verkochte kookboeken van de Bestseller 60.

Geen koksopleiding, maar wel honderdduizenden volgers en een boekendeal: hoe verklaren de zogenoemde foodfluencers zelf hun succes, en waarom zijn ze ooit begonnen met het delen van hun eten? De Volkskrant sprak drie Nederlandse Instagramkoks over hun uit de hand gelopen hobby.

Pien Wekking van Instagramaccount Pien laat haar eten zien. Beeld Isabelle Bucx

Pien laat haar eten zien

Pien laat haar eten zien, het account van Pien Wekking (24), is een van de grootste Nederlandse food-accounts op Instagram. Met een vermelding in het Afkowobo (afkortingenwoordenboek) van de eveneens populaire Instagrampagina De haarclip van Marie Claire, is Pien een begrip onder Nederlandse studenten, die massaal haar recepten bereiden. ‘Eten we vanavond een Pientje?’

Wekking begon ten tijde van corona, in de zomer van 2020, haar Instagramaccount, dat in eerste instantie op privé stond. ‘Ik at elke vrijdagavond met mijn vriendengroep, maar door de coronamaatregelen kon dat niet meer. Toen kwam het idee: het eten dat ik normaal voor mijn vrienden zou maken, kon ik ook voor ze uitwerken als recept en met een foto op Instagram zetten.’

Deel van het succes zit ’m volgens Pien in de herkenbaarheid. ‘Dat hoor ik vaak. Mijn favoriete ingrediënten komen vaak terug, dus mensen kunnen het al snel herkennen als iets wat van mij komt.’ Een lijstje ingrediënten volgt: ‘Pistache, granaatappel, parmaham, chorizo. O, en citroen! Al-tijd citroen.’ Daarnaast denkt ze dat haar gerechten populair zijn omdat ze, zoals ze zelf beschrijft, no-nonsense zijn. ‘Bijna alle ingrediënten kan je gewoon in de supermarkt kopen. Je hoeft voor mijn recepten niet stad en land af te lopen naar allerlei speciaalzaken, en dat houdt het toegankelijk.’

Wekking, die op dit moment vooral druk is met het afronden van haar master informatierecht, bracht in oktober haar eerste kookboek uit, dat dezelfde naam draagt als haar Instagrampagina. Inmiddels kan ze goed leven van haar foodfluencerschap en is ze stiekem aan het dromen over haar volgende project. ‘Ik wil meer leren over culinaire gebruiken in andere gebieden. Als ik dat zou kunnen verbinden aan het maken van recepten, bijvoorbeeld in een nieuw boek of in een culinair reisprogramma op tv, lijkt me dat heel mooi.’

Tonijn crudo met wasabi en zalmeitjes, bereid door Pien Wekking. Beeld Isabelle Bucx

Tonijn crudo met wasabi en zalmeitjes Voor: 4 personen

Bereidingstijd: 10 minuten Ingrediënten 1 tl wasabi

2 el mayonaise

15 g wasabi-nootjes

400 g verse tonijn

4 el extra vergine olijfolie

Rasp en sap van 1 citroen

Grof zeezout

50 g wildezalmeitjes

Tuinkers

Eetbare bloemen Bereiding Roer voor de wasabi-mayonaise de wasabi door de mayonaise. Proef even, en voeg eventueel (voor een scherpere smaak) nog wat extra wasabi toe. Hak de wasabi-nootjes grof met een mes of in een keukenmachine. Snij de verse tonijn in dunne plakjes van ongeveer 0,5 centimeter. Meng 1 eetlepel olijfolie, 1 theelepel citroenrasp en 1 eetlepel citroensap in een schaal. Leg de tonijn hierop. Besprenkel met 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels citroensap en wat extra citroenrasp. Bestrooi met grof zeezout. Verdeel de wildezalmeitjes over de tonijn. Verdeel de wasabi-mayonaise in kleine toefjes over de tonijn en strooi de grofgehakte wasabi-nootjes eroverheen. Garneer met wat tuinkers en eetbare bloemen.

Jason Tjon Affo van Instagramaccount The Indigo Kitchen. Beeld Jason Tjon Affo

The Indigo Kitchen

‘Die aubergine was eigenlijk niet te eten’, zegt Jason Tjon Affo over de eerste keer dat hij veganistisch kookte voor zijn familie. Tjon Affo, bekend van zijn Instagrampagina The Indigo Kitchen en drie succesvolle kookboeken, werd 8,5 jaar geleden veganist. ‘Toen ik me bewust werd van de impact van de bio-industrie op het klimaat en het welzijn van dieren besloot ik een veganistische levensstijl te adopteren. Bewust handelen naar de gevolgen van mijn keuzes voelt als een rijkdom.’ Zijn Surinaamse familie, die veel waarde hechtte aan traditionele Surinaamse gerechten met vlees en ei, was minder overtuigd. En die mislukte aubergine maakte het allemaal niet beter.

Tjon Affo bleef pogingen doen zijn kritische familie te overtuigen. Urenlang stond hij in de keuken: koken werd een hobby, maar ook een studie. ‘Het is als scheikunde. Wanneer een bepaalde component samenkomt met een andere, ontstaat er iets nieuws. De ene combinatie werkt, de andere niet. Als je dat begrijpt, leer je hoe smaken werken.’ Tjon Affo bedacht recept na recept, voornamelijk geïnspireerd op de Surinaamse keuken.

Wanneer een gerecht werd goedgekeurd door zijn familie en vrienden, deelde hij het recept op Instagram. Online kreeg hij eveneens positieve reacties op zijn creatieve veganistische variaties op Surinaamse gerechten. Aangezien Instagram een platform is dat vooral gericht is op fotografie, bracht dat ook een uitdaging met zich mee: styling. Dat is niet alleen noodzakelijk voor goede foto’s op Instagram; Tjon Affo wil met zijn recepten álle zintuigen aanspreken. ‘Zicht is de eerste interactie die je hebt met eten. Als er een mooi opgemaakt bord voor je neus staat, kan het water al in je mond lopen.’

De mooie en kleurrijke recepten van Tjon Affo vielen ook op bij uitgeverij Becht. In 2020 kreeg hij de kans om een kookboek uit te brengen. Vegan Soul Food werd een groot succes, inmiddels ligt de derde druk in de winkels. En de twee boeken die daarop volgden – Vegan Party Food (2021) en Vegan Rainbow Food (2022) – scoorden even goed. Maar het grootste succes voor Tjon Affo is zijn trotse familie. ‘Nu wil iedereen dat ik kook.’

Okersoep met tom tom, bereid door Jason Tjon Affo. Beeld The Indigo Kitchen

Okersoep met tom tom Voor: 4-6 personen

Bereidingstijd: 1 uur en 15 minuten Ingrediënten 2 el zonnebloemolie

1 rode ui, fijngehakt

7 tenen knoflook, fijngehakt

7 tomaten, fijngehakt

500 g okra, in ringen gesneden

11 pimentkorrels

2 groentebouillonblokjes, verkruimeld

3 el tomatenpuree

2 tl zout

1 tl versgemalen zwarte peper

1 tl gemalen komijn

3 laurierblaadjes

1 madame-jeanette, heel

1,25 l water

1 bosje selderij blad, fijngehakt

3 bakbananen, in grove stukken Bereiding Verhit de zonnebloemolie in een soeppan op middelhoog vuur. Voeg de rode ui, knoflook en tomaat toe en bak al omscheppend ongeveer 10 minuten, of tot het meeste vocht is verdampt. Voeg vervolgens de okra, pimentkorrels, groentebouillonblokjes, tomatenpuree, 1 theelepel zout, de zwarte peper, komijn en laurierblaadjes toe en bak deze 1 minuut al roerend mee. Voeg de madame-jeanette en het water toe en breng aan de kook. Laat de soep 30 minuten zachtjes koken op matig vuur. Voeg 5 minuten voor het klaar is het selderijblad toe. Breng ondertussen water met 1 theelepel zout in een ruime pan aan de kook. Voeg de stukken bakbanaan toe aan de pan en kook 20 minuten voor rijpe bananen of 45 minuten voor onrijpe bananen. Giet af en prak de banaan met een vork. Zodra ze genoeg zijn afgekoeld, kun je er met vochtige handen balletjes van draaien. Haal de madame-jeanette uit de soep. Serveer de soep met de tom tom (bakbanaanballetjes) en eventueel wat extra zwarte peper.

Suzanne van der Staaij van Instagramaccount Suzielenghi. Beeld Suzielenghi

Suzielenghi

Suzanne van der Staaij (28) is op Instagram bekend onder de naam Suzielenghi, een speelse verwijzing naar de wereldberoemde kok Yotam Ottolenghi. ‘Zijn keuken lijkt het meest op hoe ik zelf kook, met veel Midden-Oosterse invloeden.’ Op dit moment heeft ze ruim 38 duizend volgers, vooral veel jonge vrouwen. ‘Mijn volgers zijn veelal tussen de 25 en 34, hoofdzakelijk vrouwen uit Amsterdam. Waarschijnlijk zijn het een beetje types zoals ik.’

Van der Staaij begon, net als Pien Wekking, vanwege het coronavirus met haar Instagramaccount, hoofdzakelijk om haar vriendenkring te inspireren in de keuken. ‘Ik kook graag voor vriendinnen. Door corona kon dat veel minder, maar iedereen bleef mij appen met de vraag of ik nog leuke recepten had. In november 2020 besloot ik een Instagramaccount te maken voor mijn recepten, zodat ze gewoon daar konden kijken wat ik kookte.’

Wat ze dan zoal kookt? ‘Ik ben niet vegetarisch, maar ik denk wel dat dat gezond is en beter voor het milieu. Ik deel daarom ook zelden recepten met vlees of vis, en dat heeft zijn effect gehad op mijn volgers. Ik krijg vaak de terugkoppeling dat mensen dankzij mijn recepten vaker vegetarisch zijn gaan eten.’ Bovendien, Van der Staaij let op de balans, wat volgens haar goed werkt: ‘De combinatie van gezonde maaltijden doordeweeks maar in het weekend lekker een pasta met burrata – ik denk dat die goed werkt.’

Hoewel haar bereik in korte tijd snel is gegroeid en nog steeds hard toeneemt, heeft Van der Staaij niet de wens om van haar Instagrampagina te kunnen leven. ‘Ik verdien er nu eigenlijk helemaal niets mee. Ik wil dat ook niet, voor mij is het echt een hobby. Ik heb een fulltimebaan in marketing die ik ontzettend leuk vind, dit doe ik er echt naast. Ik ben bang dat als ik dit veel commerciëler ga maken, ik dan in mijn baan moet gaan snijden, en dat wil ik voorlopig niet. Maar zeg nooit nooit.’

Pasta pesto herfst-editie, bereid door Suzanne van der Staaij. Beeld Suzielenghi