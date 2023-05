Geen koe op je bord, maar paard: in ‘Gonzo’ vertellen journalisten bevlogen over de scoop van hun leven ★★★★☆

Begin 2013 fietste culinair journalist Hiske Versprille vol adrenaline door de Amsterdamse straten. In haar handtas zat een geheim dat ze zo snel mogelijk naar huis wilde brengen. Even daarvoor had ze namelijk in een Amsterdamse brasserie een stukje biefstuk onopvallend van haar bord laten glijden. Het ging om vlees dat al jaren als rundvlees werd verkocht, maar waarvan zij sterk het vermoeden had dat het paard was; een ontdekking die een geweldige scoop voor Het Parool zou opleveren.

Het is een van de vermakelijkste scènes uit Gonzo, de podcast van Corti Media en WPG Studio’s waarin journalist en presentatrice Merel Westrik en oud-hoofdredacteur Frans Lomans (Panorama, Nieuwe Revu) met journalisten praten over de opzienbarendste verhalen uit hun carrière. Van Joep Dohmen, die voor NRC het grootschalige misbruik in de rooms-katholieke kerk blootlegde, tot Jossine Modderman, die als enige journalist dichtbij Freddy Heineken wist te komen.

Frustratie en twijfel

Gonzo is een ode aan de romantische kanten van de journalistiek; aan verslaggevers die hun tanden ergens in zetten en niet meer loslaten tot ze echt iets hebben kunnen veranderen. Maar ook de frustratie en twijfel die het werk met zich kan meebrengen komen langs. Zo vraagt undercoverjournalist Jeroen van Bergeijk (de Volkskrant) zich geregeld af of zijn verhalen het wel waard zijn om als nep-werknemer steeds allerlei aardige collega’s te moeten voorliegen. Bas Haan zegt over zijn opzienbarende Netwerk-uitzending over de Schiedammer parkmoord: ‘Dit zou óf de scoop van mijn leven worden, of ik werd bouwvakker.’

Terloops komen ook aandachtspunten voor de journalistiek langs. Zo vertelt Hiske Versprille dat niet zij, maar Johannes van Dam en twee andere ‘oude mannen’ werden uitgenodigd door De wereld draait door om háár verhaal te bespreken. En Joep Dohmen kaart de vluchtigheid aan die in de maalstroom van nieuws op de loer ligt: NRC wilde aanvankelijk al na een paar artikelen over misbruik binnen kerkelijke instituten stoppen, hoewel de bodem van de beerput nog lang niet in zicht was.

Westrik en Lomans

Westrik en Lomans presenteren het geheel enthousiast en leven als medejournalisten hoorbaar mee. Met een aantal vaste vragen blijven ze zo dicht mogelijk bij hun gast en zijn verhaal. Dat werkt goed, maar her en der mogen de twee het stramien wat loslaten. Het is niet nodig dat Lomans bij wijze van introductie steeds opnieuw uitlegt waarom de podcast Gonzo heet (iets met Hunter S. Thompson), waarna Westrik hem vraagt naar zijn eigen carrière (iets met seks, drugs en ik-journalistiek), en hij op zijn beurt nooit een wedervraag stelt.

Ook zou de selectie van de geïnterviewden iets diverser kunnen: het zijn bijna allemaal gevestigde namen van een oudere generatie (Versprille is met 41 veruit de jongste), wat soms een beetje een oude-jongens-krentenbroodgevoel geeft. Het zou mooi zijn als in de komende afleveringen ook een wat jongere garde aan bod komt, met weer nieuwe interesses en expertises.

Niettemin zal het voor iedereen die weleens een krant leest of een journalistiek programma volgt, een plezier zijn om journalisten zo bevlogen te horen vertellen over hun vak, dat ze duidelijk nog lang niet verveelt.