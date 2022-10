Geen illusies: de komende winter in Oekraïne wordt een horrorwinter

Bijna bewonderenswaardig hoe nuchter en onaangedaan het Oekraïense jochie Ilya vertelt dat hij in Marioepol zwaargewond was geraakt. Hij had, getuigt hij in de woensdag uitgezonden reportage Pauw in Oekraïne, twaalf dagen met zijn moeder in de schuilkelder gezeten. Toen waren ze naar huis gegaan: dat was aan flarden. Plots sloeg een raket in: Ilya werd door scherven geraakt in heup en been. En: ‘Mamma is dood.’

De Oekraïense jongen Ilya vertelt Jeroen Pauw hoe hij gewond is geraakt. Beeld NPO

Zonder emotie, alsof het een ongelukje uit een ver verleden betreft, klinisch, nee robotesk draait Ilya zijn relaas af. Maar helemaal compleet is zijn reconstructie niet. Zijn grootmoeder vult aan. ‘Mamma was niet meteen dood. Er stak een raketscherf in haar voorhoofd.’

Wat gaat er om in het hoofd van een kind dat niet alleen te bewonderen, maar ook beklagenswaardig is? Bij wie het trauma zich met weerhaken in de ziel moet hebben geklauwd? Het is een vraag die vaker opwelt bij Pauw in Oekraïne, waarin NPO’s reporter at large onderzoekt wat er gebeurt met de 175 miljoen euro die Nederlanders sinds de Russische inval aan de samenwerkende hulpverleningsorganisaties hebben gedoneerd.

Pauws bevindingen: veel doekjes voor het bloeden, een oneindige stroom medicijnen naar de ziekenhuizen waar de verminkte benen en half afgerukte gezichten worden behandeld. Cash geld voor hulpbehoevenden, die zelf het beste weten waaraan zij gebrek hebben. Traumabehandelingen. Provisorische reparatie van verwoeste appartementen. En, o ja, hulp in Boetsja bij de detectie van mijnen, waarmee de graanschuur van Europa door de Russen met gulle hand is bezaaid.

De gulle hand van de Nederlanders wordt door de Oekraïners voor Pauws camera met soms schrijnende dankbaarheid begroet. ‘Dank u wel, dank u wel, dank u wel’, zegt een bejaarde vrouw bij Charkov, voor de winterkleding, het voedselpakket, en, vooral, voor de kaarsen die niet alleen licht maar ook warmte geven.

In een metrostation waar tientallen mensen al maanden wonen, houdt een stoer meisje zich groot. Het is hier nu al koud, de winter moet nog komen, constateert Pauw. ‘Ik pak een deken en wikkel me in als een beer’, zegt zij, met die opgeschroefde opgewektheid die rillingen bezorgt. Charkov telt trouwens 153 scholen. Allemaal gesloten.

Een oude vrouw vertelt in Izjoem dat ze 199 dagen aaneen in een schuilkelder heeft doorgebracht. ‘Al die verschrikkingen. Hoe moet ik ooit vergeten dat ik in die kelder zat te sidderen van angst?’ Ze is een van de zeven miljoen Oekraïners op de vlucht, rekent Tineke Ceelen van de Stichting Vluchteling Pauw voor. Oneindig velen moeten de komende maanden warm worden gehouden. ‘Ik heb daarover geen illusies: het wordt een horrorwinter.’

De Russen richten hun raketten en Iraanse drones onder (uiteraard veel) meer op de Oekraïense infrastructuur, waarvan de bevolking voor de warmtevoorziening afhankelijk is.

Volop inspiratie voor een eigentijds Het stenen bruidsbed of Slaughterhouse-Five.