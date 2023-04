Geen idee hebben wie iemand is, maar toch woedend op haar zijn. Zo werkt het bij Talpa

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: voortuintjes-opinie hoort in de voortuin.

Als ik van school naar huis fietste, doorkruiste ik de wijk met de voortuintjes. Met een beetje fraai weer voelde het als de finale van een wielerkoers, zo veel publiek zat er. Het tuinmeubilair werd in de loop van de middag uitgeklapt en dan was het zitten geblazen. Zitten en commentaar geven. Liep je met een lekke band, dan hadden ze dat al lang zien aankomen: ‘Ut sal wel aan mien ligge, mar duir sat oek gin profiel of niks meer op hè!’, fietste je juist lekker door, dan hadden ze net zo goed hun oordeel klaar: ‘Ik wit nie, mar folgens mien het ’r intje haost!’

Het aardige aan het voortuintjes-commentaar was dat het zelfverzekerd klonk, terwijl de onzekerheid letterlijk werd uitgesproken: ‘ik weet niet, maar’, ‘het zal wel aan mij liggen, maar’. Vanuit de voortuintjes werkte dat prima. Niemand reageerde echt, hun mening was ook helemaal niet voor jou bedoeld. Zodra je de hoek om was, bestond je sowieso niet meer. Ze vonden gewoon eventjes iets van je en daarna weer iets anders.

Sociale media bestonden in die tijd nog niet, maar reken maar dat de mensen in de voortuintjes inmiddels een account hebben aangemaakt. Zo vonden ze afgelopen week van alles van schrijver Stéphanie Hoogenberk, op basis van een stuk van de site Mediacourant waarin haar uitspraken over Hélène Hendriks waren verdraaid. De ontstane ophef was genoeg voor de Linda om Hoogenberk te ontslaan als columnist. Vervolgens werd Johan Derksen – toevallig deels opgegroeid in de bewuste wijk met de voortuintjes – in Vandaag Inside ook woedend op Hoogenberk, terwijl hij maar bleef herhalen geen idee te hebben wie ze is. Zo gaan ze in het Talpa-tuintje het liefst te werk: geen idee hebben, toch iets vinden en het eigen straatje schoonvegen.