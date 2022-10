Geen groter liefdeskoppel op tv dan Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk - op het echtpaar Knoops na

Twee mannen in een spijkerblouse staan in een Parijse platenzaak. De zaak is volledig uitgestorven. Het hele universum draait even om deze twee toeristen, die naar de Franse hoofdstad zijn getrokken om nog één keer het evangelie van het ‘chanson’ te verspreiden. Ze luisteren gebroederlijk naar Jean Ferrat. Wat een stem hè? De man rechts – grijze lokken, geruite pantalon – begint ineens college te geven. Argeloze passanten durven de platenzaak niet langer te betreden. Hier wordt muziekgeschiedenis voorgedragen, en alleen wij hebben het voorrecht om studenten te mogen zijn.

Natuurlijk werkt CHANSONS!! – waarvan zondagavond de tweede seizoensfinale werd uitgezonden - regelmatig op de zenuwen. De beelden van Parijs zijn te mooi. De loftuitingen te talrijk. De verering van chansons misschien wel te groot. Maar tegelijkertijd zijn er weinig presentatieduo’s die zoveel onderlinge liefde uitstralen. Kemps is de aanraker, bij wie de warme schouderklop nooit ver weg is. Op een onbewaakt moment durft hij zelfs even zijn hoofdje op Van Nieuwkerks brede schouder te leggen. Van Nieuwkerk heeft daarentegen lief in stilte. Het blijft bij een zuinig lachje, of een snelle blik van een betrapte geliefde.

Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk vieren elkaar én de chansons. Beeld BNNVARA

Het zal niet lang meer duren voordat Kemps en Van Nieuwkerk worden uitgeroepen tot ereburgers van Parijs. Ze hebben de stad een tweede leven gegeven. Geen Nederlander die het voorheen aan zou durven om naar Parijs te gaan, maar door CHANSONS!! zit de Thalys dagelijks vol. Daarom is het misschien beter om het format voor het derde seizoen drastisch uit te breiden. Stuur Van Nieuwkerk en Kemps in een eend door Slovenië, stuur ze met een zeilboot naar Amerika, stuur ze godbetert op bedevaartstocht naar de geboortegrond van Dries Roelvink. Een tv-duo met zoveel liefde voor elkaar én de muziek, is zeldzaam. Laten we het dan ook maar gewoon helemaal uitmelken.

Net toen ik dacht dat er geen grootser liefdeskoppel met gedeelde passies kon bestaan, waren daar Carry en Geert-Jan Knoops bij College Tour. Het komt niet vaak voor dat Twan Huys – die misschien wel de witste sneakers uit de tv-geschiedenis droeg – een duo tegenover zich heeft, maar in dit geval was het gerechtvaardigd. Hoewel de advocaten zich doorgaans bezighouden met bloedserieuze business, is het met dit olijke duo altijd beregezellig.

De Knoopsjes waren op hun best toen het ging over hun huwelijk. Toen Huys vroeg wat Geert-Jan precies in Carry zag, sprak hij van een ‘intellectuele zintuiglijke prikkel’. Die prikkel zorgde ervoor dat ze inmiddels alles samen doen, waaronder sinds kort óók gezamenlijke pianolessen. Bij die onthulling kwam alles samen, en kreeg het derde seizoen van CHANSONS!! ineens vorm. Stuur de Knoopsjes en hun piano zo snel mogelijk naar Parijs met Kemps en Van Nieuwkerk, en de stad van de liefde zal op haar romantische grondvesten schudden. Zoveel liefde en affectie heeft zelfs Parijs nooit mogen voelen.