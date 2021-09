Geen fatale vrouwen of duistere killers, maar kleurrijke collages op de thrillerklassiekers van Chester Himes

Kleurige collages voor keiharde thrillers.

Grave Digger Jones en Coffin Ed, zo heet het hardhandige politiekoppel in de thrillers van Chester Himes (1909-1984), een Amerikaanse schrijver die de misdaad uit de eerste hand kende – hij zat als twintiger acht jaar vast na een roofoverval – en naam maakte met snoeiharde verhalen over criminelen in Harlem, met personages die Sugartit, Sheik of Hosea Exodus Clay heten.

H.J. Oolbekkink, zelf een gerespecteerd thrillerschrijver, vertaalde in de jaren zestig een reeks Himes-titels voor uitgeverij Born. Wijselijk liet Oolbekkink de namen van de beide hoofdrolspelers onvertaald, al kon hij niet voorkomen dat een titel als Cotton Comes to Harlem in Katoen komt naar Harlem veranderde.

Himes is hier in vergetelheid geraakt, maar in de Angelsaksische wereld geldt hij onverminderd als de erfgenaam van hard-boiled meesters als Dashiell Hammett en Raymond Chandler, met een geheel eigen soort galgenhumor.

Penguin presenteert vijf heruitgaven van Himes-klassiekers, die breken met de gebruikelijke thrillerverpakking. Geen fatale vrouwen of duistere killers op het omslag, maar kleurrijke collages van de Afro-Amerikaanse kunstenaar Romare Bearden (1911-1988), die goed passen bij Himes’ grotestadsproza.

Himes schreef zijn Harlem-reeks in Frankrijk, waar hij sinds 1953 woonde. Het schitterende The Real Cool Killers, over een criminele, marihuana blowende jeugdbende die zich voordoet als vrome moslims, verscheen in 1958 eerst in Frankrijk als Il pleut des coups durs (waarin de helden Fossoyeur Jones en Ed Cercueil heten). De eerste Engelstalige versie volgde een jaar later, met een klassiek pulpomslag van de Pools-Amerikaanse illustrator George Ziel.

Voor de heruitgave gebruikte Penguin een detail uit Romare Beardens collage The Block uit 1971, geïnspireerd door de wijk in Harlem waar Bearden zijn atelier had.

Mocht het beeld u bekend voorkomen, dan bent u waarschijnlijk een jazzliefhebber. Bearden verscheen op een lp van Billie Holiday en ook de gebroeders Marsalis zetten zijn werk op hun albumcovers. Saxofonist Branford op Romare Bearden Revealed (2003), trompettist Wynton op het met een Grammy bekroonde J Mood (1986), waarvoor de collagekunstenaar het door Marsalis voorgelegde schetsontwerp negeerde en iets onvergelijkbaar beters maakte.

Chester Himes: The Real Cool Killers Omslag Romare Bearden.