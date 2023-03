Geen eindeloos gerek in ‘Succession’, maar een sterke laatste ronde waarin de winnaars en verliezers worden bepaald ★★★★★

‘Succession’, seizoen 4 met vanaf links Jeremy Strong, Sarah Snook en Kieran Culkin. Beeld HBO

Op basis van de eerste vier afleveringen van het vierde seizoen van de HBO-serie Succession (vanaf maandag 27 maart te zien) kunnen we vast concluderen dat het een meesterzet is om het verhaal over de opvolgingsstrijd binnen de mediafamilie Roy nu echt af te ronden. Er komt geen seizoen 5. Geen eindeloos opgerekte plots die de kijker alleen maar richting een onbevredigende cliffhanger sturen (The Handmaid’s Tale!), maar een laatste ronde die moet uitmaken wie de verliezers en wie de winnaars zijn.

Het derde seizoen van Succession begon rustig maar eindigde in een paleisrevolutie die kijkers overviel als een corporate variant van de roemruchte Red Wedding-aflevering van Game of Thrones. Heel even was er weer een massaal gedeeld seriemoment in versplinterde tijden.

Sinds de eerste aflevering (uitgezonden op 3 juni 2018) vertelt Succession, bedacht door Jesse Armstrong, een soort parallelle geschiedenis van deze tijd. Met het verstrijken van de jaren werd die relevanter, terwijl in de echte wereld tech- en mediatycoons gedrag vertoonden waarmee fictie geen kant meer op kan. (Deze week kondigde de 92-jarige Rupert Murdoch, die met zijn mediabedrijf model stond voor Succession, zijn vijfde huwelijk aan. Zet Murdoch, Twitter-eigenaar Elon Musk en de fictieve Roy Logan in een kamer en je zou je geld op Logan zetten om welke crisis dan ook op te lossen.)

Drie seizoenen lang speelde pater familias Roy Logan (Brian Cox) zijn kinderen tegen elkaar uit, maar die situatie was aan het slot van het derde seizoen drastisch veranderd. Door zijn kroost buitenspel te zetten vinden we hen bij aanvang van het vierde seizoen terug als een verenigd drietal, dat spottend door de buitenwacht als ‘de rebellenalliantie’ wordt aangeduid. Het is een fraaie Star Wars-vergelijking die van Roy Logan een soort Darth Vader in de Death Star maakt.

Brian Cox als pater familias in het vierde seizoen van 'Succession'.

Het derde seizoen was een uitgekiende aanloop naar de apotheose. In seizoen 4 stappen we binnen in het heetst van de strijd, aan de vooravond van een fusie met de Zweedse techgigant gespeeld door Alexander Skarsgård. Het feit dat de kinderen Logan een gemeenschappelijk doel hebben (wraak op hun vader, zowel persoonlijk als zakelijk) is een geschenk voor de kijker. Daarmee zijn drie van de interessantste personages en acteurs vaak samen in één ruimte, of dat nu een hoofdkantoor is op de ijle hoogten van een wereldstad, of aan boord van een vliegtuig of helikopter.

We zijn inmiddels zo ver dat er geen verschil meer lijkt te bestaan tussen de personages Roman, Kendall en Shiv Roy, en de respectievelijke acteurs Kieran Culkin, Jeremy Strong en Sarah Snook. Alsof je ze los kan laten in elke ruimte en alleen maar hoeft te roepen: ‘En... actie!’

Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet. Wat in Succession in de loop van de seizoenen onnavolgbaar vorm heeft gekregen is de samenwerking van schrijvers, acteurs en regisseurs, die tot in de kleinste details de personages vormgeven. De zwarte satire die Succession is, kan hierdoor net zo makkelijk als een klassieke tragedie worden beleefd. Het is niet eens een hyperbool om Jesse Armstrong de Shakespeare van zijn tijd te noemen.

Kleine praktische kanttekening: recensenten kregen ditmaal vier van de tien afleveringen te zien. Weliswaar genoeg om zonder aarzeling vijf sterren boven deze recensie te zetten, maar er waren nogal wat waarschuwingen over wat er vooral niet verklapt mag worden. Laten we het erop houden op dat het vierde seizoen het zoveelste bewijs is dat Armstrong een meester is in het wegtrekken van het kleed onder ieders voeten.

Ooit had de Britse comedyschrijver Armstrong het plan was een film te maken over de 80ste verjaardag van mediatycoon Rupert Murdoch. In de stijl en geest van Festen, het Deense meesterwerk uit 1998 van Thomas Vinterberg. In elk seizoen zitten wel een of meer afleveringen die aan dit idee refereren en die zich op een verjaardagsfeest dan wel huwelijk afspelen; niet zelden het perfecte decor voor persoonlijke debacles of nietsontziende afrekeningen. En altijd komt de wrede dynamiek van een familiebedrijf terug, waarin je hoe dan ook tot elkaar bent veroordeeld.

De openingsaflevering begint in stijl op de verjaardag van Roy Logan, zoals ooit ook de eerste aflevering van het eerste seizoen begon op het feest voor zijn 80ste verjaardag. Een geweldige setting voor een rondje langs de velden, waarbij we worden herinnerd aan de chaos waarin we aan het slot van het derde seizoen zijn achtergelaten. En daar zijn zwager Tom ( Matthew Macfadyen) en neef Greg (Nicholas Braun) als de perfecte bijfiguren, altijd net over de rand van existentiële paniek over hun rol aan de buitenkant van de familie en het bedrijf.

En daar is de oudste zoon Connor (Alan Ruck), halfbroer van Shiv, Roman en Kendall, aan de vooravond van zijn huwelijk. Met nog altijd aspiraties om president van de Verenigde Staten te worden. Hij staat op het punt weer 100 miljoen in de campagne te storten om maar niet onder de 1 procent in de peilingen te zakken. Neef Greg: ‘Maar 1 is al het laagste getal!’

En daar is Roy Logan zelf, die aan de zijde van zijn nieuwe assistent en vriendin wantrouwig om zich heen kijkt en mompelt: ‘Waarom is iedereen zo fucking happy?’

De eerste aflevering van het vierde seizoen van Succession staat in Nederland maandag 27 maart op HBOMax. Daar zijn ook de eerdere seizoenen te zien. Elke week volgt een nieuwe aflevering.