Geen eigen subsidiepot, structureel minder geld: fotografiewereld voelt zich door het Rijk niet voor vol aangezien

BredaPhoto 2020, met links werk van Mary Sibande. Het festival zag in 2020 zijn aanvraag voor drie jaar subsidie afgewezen door het Mondriaan Fonds.

Het is een dans die wordt gevreesd door elke culturele instelling: die om subsidie. Vooral bij de strijd om de grote pot met geld van de rijksoverheid staat er veel op het spel. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdeelde vorig jaar 413 miljoen euro (en keerde ook nog eens 217 miljoen uit aan een aantal musea).

Omdat het beschikbare budget steeds wordt overvraagd, zijn er altijd verliezers. In de fotografiewereld is dat aantal wel erg hoog geworden, zo wordt daar al enige tijd geklaagd. In een poging hier iets aan te doen, is in 2019 zelfs een lobby-orgaan opgericht: het Platform Fotografie Nederland. Daarvan zijn inmiddels negen organisaties lid.

Zoals Noorderlicht. Het fotofestival in Groningen en Friesland ontvangt vanaf dit jaar geen jaarlijkse subsidie van het rijk meer, onder meer vanwege ‘gebrek aan vernieuwing’. In 2020 en 2021 kreeg Noorderlicht nog 160.000 euro per jaar, in het iets verdere verleden was dat zelfs drie keer zoveel. Om zijn tweejaarlijkse festival overeind te houden, heeft directeur Kees van der Meiden veel tijd moeten besteden aan de zoektocht naar financiële steun. ‘Ik kom nauwelijks aan leidinggeven toe, want ik ben continu subsidieaanvragen aan het schrijven’, verzucht hij.

Dankzij subsidies van drie provincies en de stad Groningen, plus bijdragen van private fondsen kan de volgende editie in 2023 doorgaan. ‘De begroting wordt echter steeds kwetsbaarder’, zegt Van der Meiden. ‘Noorderlicht bestaat 32 jaar en heeft met zijn maatschappelijke thema’s een enorme staat van dienst opgebouwd. Maar om de een of andere reden passen wij niet meer in het subsidiestelsel van het rijk.’

Paradox heeft zich ook bij het platform aangesloten. De stichting in Edam produceert fototentoonstellingen, fotoboeken, films en digitale publicaties. Paradox kreeg vele jaren structurele rijkssteun, maar zag die vorig jaar verdampen. Een van de redenen: de organisatie ‘slaagt er onvoldoende in zelf een publiek aan zich te binden’. ‘We hebben moeten inkrimpen’, meldt directeur Bas Vroege. ‘Terwijl Paradox sinds 1993 meer Nederlandse fotografie naar het buitenland heeft gebracht dan alle andere fotografie-instellingen in Nederland samen.’

Inzet van de lobby: fotografie dient een eigen positie te krijgen in het cultuurbestel van het rijk, net zoals bijvoorbeeld opera of dans. Nu is dat niet zo, waardoor er nauwelijks eigen budget is en de fotografie zich bijna altijd moet schikken naar de regels van andere kunstvormen die wel steun uit Den Haag krijgen. Veel van het rijksgeld voor fotografie wordt bijvoorbeeld uitgekeerd via een fonds voor beeldende kunst.

‘Dat maakt onze sector vleugellam’, stelt Paradox-directeur Vroege. ‘Je bent nooit in staat om te zeggen: wat is de fotografie van nu, wat zouden we daaraan eigenlijk moeten doen?’

En dat terwijl de fotografie in Nederland internationaal gezien op een hoog peil staat. Ons land telt vier fotomusea, drie grote fotofestivals en meerdere fotopodia. ‘En iedereen maakt foto’s met zijn telefoon’, zegt Noorderlicht-directeur Van der Meiden. ‘De fotografie is overal om ons heen. Maar dat zie je in het cultuurbestel van de rijksoverheid niet terug.’

Geen kunstvorm

Waarom heeft de fotografie eigenlijk geen eigen positie? Volgens Vroege, die al sinds 1980 rondloopt in dit vakgebied, werd het werken met een camera vroeger niet erkend als kunstvorm. Bij een herziening van het subsidiestelsel, zo’n dertig jaar geleden, werd voorgesteld om dat te corrigeren; fotografie zou voortaan vallen onder beeldende kunst. Dat werd destijds als winst gezien.

Inmiddels wordt daar door velen anders over gedacht. Vroege: ‘Ondanks het feit dat het domein van de visuele media al vele decennia wordt gedomineerd door de fotografie, is zij als onderdeurtje ondergebracht bij de beeldende kunst.’

‘Er is een groot verschil met bijvoorbeeld de positie van film’, constateren Birgit Donker en Hans van der Windt, algemeen en zakelijk directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam (dat ook lid is van het lobbyplatform). Film krijgt rechtstreeks van de rijksoverheid subsidie, niet via een fonds voor beeldende kunst. En de hoogte van de financiële steun verschilt ook nogal.

BIS

Langs drie wegen subsidieert het rijk de kunsten. De bekendste is de ‘BIS’, de culturele basisinfrastructuur. Die is goed voor 198 miljoen euro per jaar (de noodsteun vanwege de coronapandemie niet meegerekend). Wie in de BIS 2021-2024 is opgenomen, is vier jaar lang van subsidie verzekerd.

Theater, dans, klassieke muziek, design: vele kunstvormen zijn hierin elk vertegenwoordigt met meerdere instellingen. Film ook. Vier filmfestivals maken deel uit van de BIS 2021-2024: Cinekid, International Documentary Film Festival Amsterdam (Idfa), International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Nederlands Film Festival (NFF). Samen ontvangen zij jaarlijks 4,6 miljoen euro. Daarnaast krijgt het Eye Filmmuseum in Amsterdam 2,1 miljoen per jaar (en dit is niet de enige rijkssubsidie, zullen we verderop zien). Bij elkaar opgeteld is dit 6,7 miljoen euro.

En fotografie? Die ontbreekt in de BIS.

Geen optelsom

Tussen 2021 en 2024 gaat ieder jaar ook nog eens 215 miljoen euro naar zes Rijkscultuurfondsen, die deze som verder verdelen. Het Mondriaan Fonds krijgt daarvan 31,1 miljoen euro om beeldende kunst (waaronder fotografie valt) en erfgoed te stimuleren. Na aftrek van de kosten van de eigen organisatie resteerde er vorig jaar ruim 25 miljoen euro om uit te keren. Blijkens het jaarverslag deed het Mondriaan Fonds dit via 22 regelingen, waarbij adviseurs uit de kunstwereld een belangrijke stem hadden.

Drie fotografie-instellingen kregen in 2021 een jaarlijkse subsidie. Noorderlicht ontving zijn laatste 160.000 euro. Fotodok, een podium in Utrecht voor documentaire fotografie, en Melkweg Expo, een expositieruimte in Amsterdam voor hedendaagse fotografie, incasseerden ieder 110.000 euro. Daarnaast werd veel steun aan afzonderlijke projecten verleend.

Op de vraag hoeveel in totaal aan fotografie is uitgekeerd, antwoordt het Mondriaan Fonds dat er geen optelsom valt te maken. Volgens directeur Eelco van der Lingen worden toekenningen niet per sector bijgehouden, omdat veel kunstenaars zich bedienen van meerdere media en technieken (zij gebruiken bijvoorbeeld fotografie en video door elkaar). Van der Lingen: ‘Disciplines zijn veel meer fluïde dan dertig jaar geleden. We zouden veel kunstenaars en instellingen geen recht doen als we zouden proberen hen in een selectie te beperken tot het label fotografie.’

De Volkskrant waagt toch een poging en maakt op basis van het jaarverslag 2021 een overzicht van alle toekenningen aan fotografie. Deze lijst is volgens de directeur van het Mondriaan Fonds verre van compleet. Om dat te bewijzen, komt hij toch met een eigen opsomming. Fotografie kreeg vorig jaar minstens drie miljoen euro, zo becijfert hij.

Het Nederlands Fotomuseum maakt sinds kort geen deel meer uit van de culturele basisinfrastructuur, maar krijgt zijn steun uit Den Haag voortaan via de Erfgoedwet. Beeld Fred Ernst

Zijn overzicht blijkt echter voor 650.000 euro aan posten te bevatten die niet hadden mogen worden meegeteld. Daarnaast zijn enkele toekenningen aan fotografie over het hoofd gezien die de Volkskrant wel had opgevoerd. De drie miljoen euro wordt uiteindelijk 2,4 miljoen.

Dit is volgens Van der Lingen nog niet de hele som. Hij noemt een aantal voorbeelden. Zo wijst hij op de uitkeringen van zijn fonds aan 21 kunstmusea om aankopen te doen. Die aan het Nederlands Fotomuseum is meegerekend. Maar de bijdragen aan de twintig andere kunstmusea niet – het jaarverslag van het Mondriaan Fonds laat onvermeld welke aankopen zij hebben gedaan. Van der Lingen schat dat deze instellingen ‘voor vele tonnen’ aan fotografie hebben aangeschaft.

‘Het zou een bijzonder uitgebreide, intensieve en subjectieve studie van alle dossiers vragen om tot een totaalbeeld te komen’, stelt hij. ‘Dat beeld zou vooral onderschrijven dat de fotografie verweven is met alle andere disciplines binnen de beeldende kunst en dat de fotografie binnen de regelingen van het Mondriaan Fonds zeer goed bediend wordt.’

Van het beschikbare budget van zijn fonds, ruim 25 miljoen euro, ging volgens Van der Lingen de helft naar beeldende kunst (de andere helft ging naar erfgoed). De 2,4 miljoen euro aan geverifieerde steun voor fotografie is daar bijna een vijfde van.

En film? Die heeft een eigen Rijkscultuurfonds: het Nederlands Filmfonds, dat de productie van films in Nederland stimuleert. Vorig jaar maakte het ministerie van OCW daar bijna 57 miljoen euro naar over.

Erfgoedwet

De derde subsidiestroom van het rijk naar cultuur is de omvangrijkste: 29 musea ontvingen vorig jaar in totaal 217 miljoen euro omdat zij een collectie van nationaal belang beheren. Zij maken sinds kort geen deel meer uit van de BIS, maar krijgen hun steun uit Den Haag voortaan via de Erfgoedwet. Daardoor zijn zij elk jaar zeker van rijkssubsidie. Tot deze groep behoren het Nederlands Fotomuseum en het Eye Filmmuseum.

De eerste kreeg vorig jaar 2,8 miljoen euro. De tweede ontving ruim drie keer zoveel: negen miljoen (plus nog eens 2,1 miljoen aan BIS-geld).

Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt. Er zijn meer door het rijk gesubsidieerde musea die fotografie laten zien. Zo maakt het Rijksmuseum in Amsterdam, dat een collectie heeft van 160.000 foto’s, ook fototentoonstellingen. Maar het is lastig om te bepalen welke hap die nemen uit de totale rijksuitkering.

Tussen roman en film

De Amerikaanse fotograaf Lewis Baltz (1945-2014) kwam ooit voor zijn vakgebied op met een opmerking die vermaard is geworden: hij raadde aan om fotografie te zien als een ‘smal, diep gebied tussen de roman en de film.’

Wat de subsidiëring door het rijk betreft, liggen fotografie en film helemaal niet dicht bij elkaar. Fotografie ontving minstens 5,2 miljoen euro, waarschijnlijk was het wat meer. Voor film werd bijna 73 miljoen euro beschikbaar gesteld, al moeten daarvan nog wel uitvoeringskosten worden afgetrokken.

Volgens Van der Lingen van het Mondriaan Fonds is het logisch dat film veel beter wordt bedeeld: ‘Omdat de filmsector echt een onderscheidende sector is met een eigen infrastructuur (bioscopen, filmhuizen, televisie, streamingdiensten) en publieksgroep. Daarnaast vragen filmproducties vanwege de schaal en industrie om veel hogere en anders ingerichte budgetten.’

Daarentegen stelt Paradox-directeur Vroege dat de beroepsgroep van fotografie veel groter is dan die van film en dat fototentoonstellingen goed worden bezocht. Hij meent dat staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur ‘op zijn minst’ een analyse van de situatie moet laten maken.

En de letteren, de derde kunstvorm die Baltz in zijn vergelijking betrok? Die ontvingen in 2021 ruim 20 miljoen euro aan rijkssubsidie. Ook een stuk meer dan fotografie.