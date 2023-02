Geen componist wist het duister zo rijkgeschakeerd te vangen als Schubert

Beeld Elzeline Kooy

Wat had ik bereikt toen ik 31 was? Ik kon in elk geval niet zeggen dat ik bijna duizend composities achter mijn naam had staan. Dat ik 630 liederen had geschreven. Franz Schubert (1797-1828) kon dat wel, als hij had gewild. Het treurige is dan weer dat hij niet ouder dan 31 werd. Maar wát een indruk heeft hij gemaakt. In dat korte leven schonk hij ons enkele van de grootste meesterwerken uit de geschiedenis van de mensheid.

Daar kunnen we dus beter ons voordeel mee doen. In deze rubriek mag ik lezers op weg helpen die zich willen verdiepen in de klassieke muziek. Van iedere componist licht ik drie topstukken uit om mee te beginnen. Door welke drie van Schubert val je nou gegarandeerd als een blok voor zijn muziek?

1. Onvoltooide symfonie

Schubert – brilletje, wat dikkig, geboren en getogen in Wenen – voltooide zeven symfonieën, orkeststukken die meestal uit vier delen bestaan. Maar zijn symfonie die nu het meest geliefd is, aan begonnen in 1822, kwam niet af. Wat geen enkel probleem is, want wat zou je nog moeten toevoegen aan die volstrekt evenwichtige Unvollendete?

Schubert is niet alleen een typische componist van de Romantiek, de stijlperiode waarin het gevoelsleven centraal kwam te staan. Zijn werk wordt ook weleens in verband gebracht met de griezelcultuur van de ‘gothic novels’. Geen componist wist het duister zo rijkgeschakeerd, met zo veel precisie in noten te vangen als hij, en het eerste deel van de Onvoltooide is daar een voorbeeld van. Een goede recente opname is van het B’Rock Orchestra onder leiding van René Jacobs.

2. Strijkkwintet in C

In Schuberts tijd gold het strijkkwartet (zowel een naam van een genre als van de bezetting twee violen, altviool en cello) als het eerbiedwaardigste genre. In het Strijkkwintet in C voegde Schubert er nog een cello aan toe. Ook in dit stuk voel je continu het onbehagen – Schubert is bij uitstek de componist die ontkracht dat ‘majeur’ vrolijk en ‘mineur’ verdrietig is.

Hoor het langzame tweede deel nou: die langgerekte akkoorden, een lyrische viool. Sereen, maar toch ook niet: je voelt de dreiging. En dan ineens is er die ruwe wending, klinkt de muziek woest – en een halve toon hoger (van E-groot naar f-klein). Zo’n modulatie uit het niets moet voor zijn tijdgenoten een enorm what-the-fuck-moment zijn geweest. De ‘klassieke’ opname is die van het Alban Berg Quartett en cellist Heinrich Schiff.

3. Winterreise

Het lied is synoniem voor Schubert, want in dit genre was hij baanbrekend, de allergrootste. Hij zette gedichten op muziek voor zangstem en piano. Ook maakte hij een paar liedcycli (zie de liedcyclus als de voorloper van het conceptalbum), waarvan Winterreise (1827) de bekendste is. In 24 liederen rond vervreemding, verlangen en eenzaamheid schetste de dichter Wilhelm Müller een verhaal over een (vermoedelijk) afgewezen minnaar. Een lindeboom waarin de hoofdpersoon eens verliefde woorden kerfde, maant hem tot rust te komen.

Wie er diep in wil duiken, moet zeker de podcast Op Winterreise beluisteren. Bariton Thomas Oliemans neemt het stuk aan de piano door met Gijs Groenteman (elk lied een eigen aflevering). En bekijk ook vooral het fragment van Van Kooten en De Bie, waarin de stertenor Jürgen Baumwolle (Wim de Bie) tijdens een masterclass een onzeker zanger (Kees van Kooten) het openingslied Gute Nacht laat zingen.