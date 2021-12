Geen bier, geen wijn, maar een hybride. Deze feestdagen drinken we ‘grape ale’

Grape Ale

Wat te drinken: bier of wijn? Waarom dubben als we ze allebei tegelijk kunnen schenken. Meer en meer gesignaleerd: de ‘grape ale’. Letterlijk: druivenbier. Een alcoholische drank waarvan de vergistbare suikers deels uit druiven en deels uit graan komen. Een hybride dus, met kenmerken van zowel bier als wijn.

Een grape ale is op de eerste plaats bier. Gemout graan vormt nog steeds de hoofdmoot van de ingrediënten. Maar de druiven spelen niet slechts een bijrol. Je kijkt, je ruikt, je proeft en denkt: waar houdt het bier op en begint de wijn? Andersom kan ook. De grens is op z’n best diffuus, maar vaak niet eens waarneembaar. In een goede grape ale is de symbiose totaal.

Er kunnen hele druiven worden gebruikt, de al dan niet gekookte most (het voorstadium van wijn) of de pulp (wat er na het persen van de druiven achterblijft) – een gelukkig smaakhuwelijk kan op diverse manieren tot stand komen. Druiven brengen suikers, kleur, soms zelfs gist en tannine, en altijd aroma’s en smaak mee als bruidsschat. Bier en wijn mengen wordt ook gedaan, maar er moet dan wel wat extra’s gebeuren om het niet bij een verstandshuwelijk te laten. Bijvoorbeeld hergisting op fles, of een maandenlang verblijf in een houten wijnvat.

Grape ale als specifieke bierstijl kennen we uit Italië. Er wordt sinds het begin van de bierrenaissance door de brouwerijen daar volop geëxperimenteerd met nieuwe smaken en de toepassing van lokale ingrediënten in de bierbereiding. Het was een kwestie van tijd voordat er bier met wijndruiven zou worden gemaakt. De Italian Grape Ale is door een Amerikaanse certificeringsorganisatie opgenomen in de lijst met erkende bierstijlen die wordt gebruikt bij bierkeuringen. Grape ales vind je inmiddels over de hele wereld, van de VS tot aan Australië.

Ook in Nederland wordt dit intrigerende bier gemaakt. Maak kennis met een aantal grape ales van (grotendeels) vaderlandse bodem.

Grape Ale - Gooische Grape Ale V 75cl

Gooische Bierbrouwerij – Gooische Grape Ale IV (7%) en V (6,1%)

Deze brouwerij uit Hilversum is toe aan de vierde en vijfde editie van hun grape ale. Brouwers Arjanneke van den Berg en Gijs Troost nemen het karakter van de wijndruiven als uitgangspunt en componeren daar een passend bier bij. De IV is een opwekkend blond bier dat alle ruimte biedt aan het zwoele muskaataroma van de Muscaris druif. De V is een warmbloedig donker bier met een sorbetachtig, roze schuim en doet denken aan kersen en rozijnen. De tannine uit de Regent druiven geeft hierbij een passend, drogend mondgevoel. Betuws Wijndomein leverde de verse druivenpulp voor deze klassebieren.

€ 3,59 (33 cl) en € 10,95 (75 cl) bij shop.gooischebierbrouwerij.nl

Grape Ale - Nevel Hoogtij

Nevel - Hoogtij (7,3%)

Alles wat kan vergisten, heeft de aandacht van brouwerij Nevel uit Nijmegen. Hoogtij is een blend van een zelfgemaakte natuurwijn van Regent druiven (Wijnhoeve de Colonjes, Groesbeek) en een lang gerijpt bier dat vergist werd met de eigen gistcultuur. Beide groeiden apart op in een vat, maar leerden elkaar door en door kennen in de fles dankzij een hergisting. Het bier is roodpaars, bruist niet, ruikt heerlijk naar boerderij en smaakt intens fruitig. De opvoeding op hout geeft houvast.

€ 8,50 (37,5 cl) en € 16 (75 cl) bij nevel.org

Grape Ale - Hubertus

Bonjardim - Hubertus Grape Ale (6,5%)

In Portugal maken de Nijmeegse Huub en Wil Lenders al ruim dertig jaar hun Bonjardim wijnen. Een bezoek van Mattias Terpstra van brouwerij Nevel gaf de opmaat tot het maken van een bier met de eigen druiven. De lokale brouwerij Post Scriptum zorgde voor het bier, Huub bracht zijn Syrah druiven langs en zo kwam een Portugese grape ale met een Nederlands tintje tot stand. Met hun verleidelijke perzikkleur zingen bier en wijn een heerlijk wegdrinkend fado-duet.

€ 3,55 (33 cl) bij www.bonjardim-wines.com

Grape Ale - Sisters Brewery Brother Adam

The Sisters Brewery – Brother Adam blond (10,5%) en donker (10,5%)

De zussen Annamijn en Josefien Beijeman uit Utrecht zetten hun vader Wilfran op het brouwspoor. Zijn Brother Adam bieren worden gemaakt door het wort (voorstadium van bier) samen met wijn van wijngaard VieVinVjenne uit Vriezenveen te laten vergisten. De lichtvoetige blonde is met oranje wijn gemaakt en neigt naar sinaasappel en honing. De donkere is een imperial porter met rode wijn, rijpte op wijnvat en bevat een goede portie funk dankzij de Brettanomyces gist. Stoer, maar soepel in de omgang.

±€7 (33 cl) en ±€17 (75 cl) bij wildewijnen.nl en hetbiermoment.nl

Grape Ale - Hoop

Hoop - Dutch Grape Ale (±8%)

De nieuwe grape ale van brouwerij Hoop uit Zaandijk is net te laat klaar om als eindproduct te proeven voor dit stuk – gistcellen laten zich nu eenmaal niet opjutten – maar wordt wel op tijd verwacht voor de feestdagen. Het voorproefje van het bier in wording geeft uitzicht op een aromatisch, vol bier waarin het nodige verfrissende zuur zich duidelijk laat horen. Voor deze grape ale werd most van Riesling druiven uit Duitsland gehaald. Een fruitige biergist en een wijngist mochten samen de klus klaren. Dat gaat wel goed komen.

33 cl, bij hoopbier.nl