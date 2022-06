Geen alcohol en geen harde bedden: zo houden zangers hun stem op peil

Beeld Jill Heesbeen

Marcel Beekman (53) is tenor en zingt opera’s uit alle tijdperken: ‘Ik vlieg businessclass, want ik ga niet naast een hoestende baby zitten.’

‘Ik heb net hooikoorts gehad, die zwevende witte pluisjes in de lucht zijn verlate pollen. Ook onhandig was dat ik laatst mijn gangkast ging uitmesten, allemaal stof en schimmel. Mijn stem was even weg. De beste oplossing is tijdens repetities minder geven, zodat je je stem spaart voor wanneer het echt moet: de première. Het is niet collegiaal, maar wel het beste voor jezelf.

‘Lichaamsbeweging is belangrijk. Bij een buitenlandse productie, ben je meestal een maand of twee op locatie. Dat zie ik als een trainingskamp. Ik ga als het kan om 9 uur slapen en sta om half 6 op om cardiofitness te doen in de sportschool. Dan is mijn hele lichaam, stembanden dus ook, goed doorbloed en warm.

Marcel Beekman Beeld Sarah Wijzenbeek, Sorek Artist Management

‘Momenteel zit ik weer in een hysterische gezondheidsperiode. Dan eet ik dingen als vette vis, avocado en bladspinazie. Misschien zit het tussen mijn oren, want het is een ander kanaal. Maar het glijdt er zo makkelijk in en je krijgt er geen slijm van.

‘Ik zorg dat de randvoorwaarden goed zijn. Ik slaap niet in hotels waarvan de ramen niet open kunnen. Ik vlieg businessclass, want ik ga niet naast een hoestende baby zitten. Laatst zong ik in een productie in Stuttgart. Buiten was het warm, ze hadden weinig gesproeid in de zaal, de luchtvochtigheid laag gezet én koudijs gebruikt voor neveleffecten tijdens de voorstelling. Ik ben naar de productieleiding gestapt en heb gezegd: dit gaat zo niet. Droogte is de dood voor je stem.

‘Ter ontspanning boek je een shiatsumassage. Zoiets is ook goed voor de fysieke aandacht die je mist als je ergens in je eentje op locatie zit. Wees lief voor jezelf. Wat je vooral niet moet doen, is klagen op sociale media over je keeltje en je pijntjes. Daar zit echt niemand op te wachten.’

Iris van Wijnen (32) is mezzosopraan en een van de grote beloften in het dramatische opera-repertoire: ‘Ik ben geen robot, ik ben een diesel.’

‘Als je de rollen wilt zingen die ik wil zingen, ben je op je 32ste nog lang niet klaar. Mijn stem gaat richting het grote Duitse en Franse vak, de hoge romantiek, denk aan Richard Wagner. Pas rond je 40ste heeft je stem het uithoudingsvermogen voor die grote rollen. Ook al ben ik afgestudeerd, ik heb nog steeds een docent die ik eens in de twee of drie maanden opzoek, Gregory Lamar. Die lessen neem ik op en als ik studeer, zing ik vaak met die opnamen mee. Alleen al de stem horen van mijn docent, houdt me in het gareel.

‘Ik studeer eerst anderhalf uur en na een pauze meestal nog een uur. Ik warm op met snelle, korte staccato noten, steeds een half toontje hoger. Dan wissel ik wat in tempo. Dan zing ik alles nog klein en probeer ik de stem in beweging te krijgen met een aria van Händel of Rossini. Dan weet ik waar ik vandaag rekening mee moet houden. Zangers zijn geen robots, het is elke dag weer anders.

Iris van Wijnen Beeld Bibian Bingen

‘Dan ga ik achter de piano zitten, werken aan repertoire dat ik moet studeren. Ik ben een diesel, als ik eenmaal op gang ben, wil ik doordouwen. Maar je moet echt pauze nemen. 2,5 uur full voice Wagner zingen, moet je niet doen. Naar de kroeg gaan de dag voor een concert, op plekken komen waar je harder moet praten, is er niet meer bij. De dag van tevoren drink ik sowieso niet, en als ik net wat minder in mijn vel zit, ook niet. Ik wil dat ik er alles aan gedaan heb.

‘Ik studeer zes dagen per week. Ik neem weleens vrij in het weekend of op vakantie, maar ik wil altijd in conditie zijn. Als de telefoon gaat en ik krijg de vraag of ik ergens kan invallen, ben ik er klaar voor.’

Beeld Jill Heesbeen

Thomas Oliemans (44) is bariton en zingt repertoire van Mozart tot Franse chansons: ‘Je mentale gezondheid moet op orde zijn, dan kun je maar beter lekker eten.’

‘Dat je als zanger alleen linksdraaiende macrobiotische yoghurt zou moeten eten, daar heb ik me altijd tegen verzet. Als ik collega’s tegenkwam die speciale diëten volgden, dacht ik: wordt het er nou echt zoveel beter van? Ons werk vraagt al veel van ons: we zijn veel onderweg, we zijn niet altijd bij de mensen met wie we zouden willen zijn. De mentale gezondheid moet ook op orde zijn, dan kun je maar beter lekker eten.

‘Voor een opera begint, ga ik altijd even langs bij mijn collega’s om ‘toi toi toi’ te zeggen. Soms zie je dan dat een kleedkamer vol staat met verstuivers, sprays en inhalers. Het is een soort bijgeloof. Zulke rituelen heb ik niet. Wel test ik mijn stem de hele dag door: mmm, mjè, om te horen hoe mijn middenregister klinkt. Op grond daarvan drink ik meer water of houd ik meer rust. Als je alcohol, koffie of thee drinkt, drogen de stembanden uit, daar pas ik mee op. Net zoals ik de middag voor een optreden geen jalapeños moet eten.

Beeld Marco Borggreve, Sorek Artist Management

‘Als bij het studeren mijn stem iets niet zo makkelijk wil, schakel ik terug naar het middenregister. Vroeger was ik bang dat de luide en hoge tonen het niet zouden doen, dan ging ik daar heel erg op rammen. Het gevaar is dan dat je de basisspieren – want dat zijn je stembanden – veronachtzaamt. Ik heb geleerd te luisteren naar wat mijn stem aangeeft.

‘Iets meer dan een jaar geleden is het me eindelijk gelukt om te stoppen met roken. Het is zeker niet zo dat je als roker geen grootse prestaties zou kunnen leveren. Mijn leermeester Dietrich Fischer-Dieskau stak zestig sigaretten per dag op. Nu ik gestopt ben, is mijn algehele conditie beter en mijn stem is sneller weer fris. Maar het grootste voordeel is dat als mijn stem niet meewerkt, ik het niet steeds weer op die sigaretten gooi, maar me afvraag: waar ligt het aan?’

Beeld Jill Heesbeen

Annemarie Kremer (47) is sopraan en zingt vooral grote operarollen in het buitenland: ‘Een hard bed is echt een no-go.’

‘Ik jog, zwem of anders doe ik yogaoefeningen. Tijdens repetitieperiodes drink ik meer dan twee liter water per dag en geen alcohol. Wanneer ik vlieg, draag ik een masker dat je mondholte vochtig houdt.

‘In de avond eet ik niet, daar krijg je reflux van. Maagzuur tast de slijmvliezen aan en daarmee ook de kwaliteit van je stem. Mijn hele leven, en ook dat van mijn man, staat in het teken van mijn gezondheid zodat ik goed kan presteren. Hij zal niet voor mijn neus ’s avonds iets lekkers eten of wijn drinken. Dat is hier in Zuid-Frankrijk soms nog best lastig, want wijn wordt niet eens tot alcohol gerekend. We kwamen hier toevallig terecht; we vergezelden vrienden die een vakantiehuis zochten, werden op slag verliefd op dit huis – een idyllische plek op een berg – en hebben het dezelfde dag nog gekocht.

Annemarie Kremer Beeld Isabel Abel

‘Borrelen na een repetitie is geen goed idee. Aan de andere kant is het belangrijk voor de saamhorigheid, daar wordt de voorstelling beter van. Daarbij is het goed tegen eventuele eenzaamheid. Áls je dan meedoet, lach niet te hard en probeer niet iemand aan de andere kant van de tafel te bereiken.

‘Mijn man is vaak mee, dus kan ik na een voorstelling tot rust komen door met hem na te praten. Als gedragscoach helpt hij mensen om angsten en onzekerheden te overwinnen. Daar heb ik ook profijt van. We zouden in de toekomst samen zangers willen coachen.

‘Voor een gezonde geest mediteer ik regelmatig zodat ik in het nu ben en op het podium niet bezig met andere dingen. In een nieuwe zaal ga ik eerst aarden. Ik laat me niet door alles beïnvloeden. De omstandigheden – akoestiek, klimaat en hotels – zijn overal anders, dus je moet je aan de omstandigheden aanpassen. Behalve aan een te hard bed, dat is een no-go.’