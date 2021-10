Geel en zwart op een omslag betekent: opletten

De allereerste For Dummies, 1991. Beeld John Wiley & Sons

Geel en zwart zijn de kleuren van gevaar. Bijen, wespen, tijgers, giftige slangen of kikkers: geel en zwart duidt op steken, bijten en ander onheil. Niet voor niets worden de kleuren gebruikt in pictogrammen van explosieve stoffen.

Geel en zwart verzekert van aandacht, weten ook ontwerpers. Dick Bruna gebruikte de combinatie op de Zwarte Beertjes van George Simenons romans durs, psychologische verhalen zonder hoofdinspecteur Maigret. In de jaren zeventig was er de ‘Bij reeks’ van De Bezige Bij, opvallende paperbacks met omslagillustraties in zwart op geel door Wout Muller.

In Duitsland floreert de Universal-Bibliothek, boekjes op zakformaat van uitgeverij Reclam. Het handelsmerk, een typografisch omslag in geel en zwart, is al vijftig jaar onveranderd. De feesteditie die in 2012 terugblikte op de reeks kreeg de titel Die Welt in Gelb.

Cliffs Notes, 1965. Beeld Cliffs Notes

In de Verenigde Staten kent iedere scholier de Cliffs Notes, huiswerkgidsjes met tijgerstrepen over klassieke teksten. Ze werden in 1958 bedacht door Clifton Hillegass, een boekdistributeur die begon met deeltjes à 1 dollar over Shakespeare. Binnen een paar jaar waren er meer dan een miljoen Cliffs Notes verkocht.

2005 Beeld Pearson Education Benelux/ BBNC Uitgevers

In 1998 werden de Cliffs Notes eigendom van John Wiley & Sons, de Amerikaanse uitgeverij die in 1991 onder de titel For Dummies met eigen instructieboekjes was begonnen, ook weer in geel en zwart. For Dummies opende met handleidingen voor DOS en Windows (verkooprecord: 15 miljoen exemplaren) en is intussen wereldleider in de how to-sector, met onderwerpen die reiken van kwantummechanica en de Tien Geboden tot autotechniek.

2015 Beeld BBNC Uitgevers

De Nederlandse edities van BBNC Uitgevers bestrijken al net zo’n breed terrein. Bestsellers onder de ruim duizend verschenen titels zijn Beleggen voor Dummies en De kleine Mindfulness voor Dummies. De vormgeving volgt de brand style guide van de Amerikaanse uitgever, waaraan alle buitenlandse partners zijn gehouden.

2012 Beeld BBNC Uitgevers

De oude schoolbordletter moest in 2015 plaatsmaken voor de neutralere Open Sans en er kwam een wat modieuzer bebrilde Dummies Man, het leergierige hoofdje dat als logo dient – nog altijd in de niet te missen kleuren.

Logo Dummies Man, gerestyled in 2015. Beeld BBNC Uitgevers

