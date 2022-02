Gedreven biografie over Randy Newman als muzikant

Randy Newman (1943) verdient al jaren zijn brood met het componeren van soundtracks voor kaskrakers als Toy Story en Meet the Parents. Wouter Bulckaert moet er weinig van hebben: te braaf, te gedwee. Hij is er daarom kort over in Randy Newman, een gedreven biografie over de muziekcarrière van de Amerikaan. Het is hem te doen om die andere Newman, de schrijver en zanger van liedjes als Lonely At The Top, God’s Song en Rednecks, vol ironie en met een hilarische bovenlaag waaronder het ongemakkelijk schuurt. Newman zet zijn personages niet alleen te kakken, hij toont ook empathie. Bulckaert noemt hem zelfs ‘een humanist par excellence, die zowel de diepste verlangens van zijn land als de ontgoocheling daarin verwoordt’.

Liedje voor liedje laat hij zien dat de complexe betekenis hem niet alleen zit in de teksten, maar ook in de uitvoering. Newman heeft geen geweldige maar wel een suggestieve stem, waarmee hij zijn liedjes een extra betekenislaag geeft. In de talloze covers (Joe Cocker, Tom Jones, Linda Ronstadt) ontbreekt deze gelaagdheid veelal. Zelfs Newman zelf doet tijdens liveoptredens zijn eigen liedjes weleens tekort door alleen maar op de gemakkelijke lach te mikken, aldus Bulckaert.

Wouter Bulckaert: Randy Newman. EPO; € 24,90.