Gedragspsycholoog Daan Remarque biedt eerste hulp bij falende voornemens

Een crashdieet volgen, stoppen met roken, elke dag hardlopen: goede voornemens als deze lijken gemaakt om te stranden. De oorzaak: het is te drastisch. ‘Vanaf dag één moet alles totaal anders’, schrijft gedragspsycholoog Daan Remarque in Het jojo-effect. En dat werkt niet, omdat het geen rekening houdt met het feit dat een groot deel van ons gedrag op de automatische piloot gaat. Wilskracht is mooi maar vermoeiend, en op de onvermijdelijke zwakke momenten staan oude, ingesleten gewoonten bereidwillig klaar. Weg goede voornemens.

Nieuwe gewoonten moeten, net als de oude, zo ingesleten raken dat we er niet meer bij nadenken. En dat lukt het best, aldus Remarque, met haalbare stapjes. Niet meteen op alle fronten calorieën schrappen, maar beginnen met de tussendoortjes. Hoe je je gedrag effectief kunt veranderen legt Remarque helder en overtuigend uit, met voorbeelden en een stappenplan. Het jojo-effect is een prima eerste hulp bij falende voornemens, mits je – helaas het lot van menig zelfhulpboek – het navolgen van de raad niet bij een goed voornemen laat.

Beeld Volt