‘Gebruik henna op je handen en huil niet langer’: een opwindende trip langs de muziek van Syrië

Zangeres Fariha Al Abdullah in drievoud op het hoesje van haar cassette getiteld Shaabi Dabke. Beeld Syrian Cassette Archives

In de moderne muziekwereld, waarin liedjes als digitale pakketjes door glasvezelkabels vliegen, is de cassette vooral een mooie herinnering: iets dat voorbij is en soms ook werkelijk tot stof is vergaan. Zet nog maar eens een bandje op uit de eigen collectie of die van een vorige generatie, ergens diep uit de jaren tachtig. Als je al iets hoort, is het waarschijnlijk gemurmel over een laag ruis.

De magnetische tape is vaak al uit elkaar gevallen, onder andere omdat de gebruikte lijm is verwaterd door een proces dat in de chemische wetenschap hygroscopie wordt genoemd: de eigenschap van stoffen om uit zichzelf watermoleculen aan te trekken. Weg bandje, weg muziek uit vervlogen tijden.

In Syrië heeft de cassette een heel andere status. De cassette heeft de rijke muziek van het land gevormd en gemaakt tot wat die nu is: het culturele geheugen van een natie die al twaalf jaar wordt verpletterd door een burgeroorlog. Een geheugen ook dat steeds belangrijker wordt naarmate de oorlog voortduurt en het regime van president Bashar al-Assad standhoudt.

Dans- en feestmuziek

Vanaf de vroege jaren tachtig ontdekten Syrische musici dat ze hun kunst met de cassette onder het volk konden verspreiden, iets dat vóór het bandje bijna onmogelijk was. Volkszangers, islamitisch bevlogen vocalisten, maar ook dans- en feestgezelschappen uit de kleinere plattelandsgemeenten konden op een eenvoudige manier opnamen maken van optredens. Die muziek konden ze vervolgens op een ook al eenvoudige manier vermenigvuldigen en in kleine oplagen verkopen op de markt, of uitdelen aan medemusici of organisatoren van de betere huwelijksfeesten.

Er ontstond een unieke muziekindustrie, op poten gezet door de makers zelf en dus niet door hebberige platenbazen. Op markten van grote steden als Aleppo en Damascus maar ook in winkeltjes in dorpsgemeenschappen werden steeds nieuwe voorraden Syrische muziek aangedragen: een snel groeiende berg traditionele volksdansmuziek zoals de dabke, maar ook jengelende pop op brakke synthesizers, die zich dankzij die cassettes kon ontwikkelen.

Want vanwege de plotselinge, brede distributie van muziek in Syrië ontstond ook een wederzijdse beïnvloeding: artiesten die kennis konden konden nemen van elkaars pionierswerk en de eigen muziek daarmee ook weer een nieuwe richting op konden duwen.

Betoverend mooi

De muzikale bloeiperiode in Syrië heet ook echt ‘het cassettetijdperk’, en loopt van 1980 tot aan het begin van de Syrische volksopstand in 2011. Op de ontelbare tapes uit dat tijdvak is een ongekend rijke muziekcultuur vastgelegd die je verstand soms te boven gaat, hoe langer je ernaar luistert.

En dat luisteren naar die soms betoverend mooie cassettemuziek kán nu ook, dankzij een project dat de oude muziekindustrie slim heeft verknoopt met nieuwe technologie. Op de onlangs in het leven geroepen website van het instituut Syrian Cassette Archives staan vele honderden cassettes, met vaak heerlijk obscure hoesjes, keurig gedigitaliseerd online. De deuren van de site syriancassettearchives.org staan open: iedereen kan er naar binnen lopen en simpelweg een tapeje aanklikken.

Zanger Turki al Abed op de hoes van de cassette Bnayyat Al Abbadi (Al Abbadi’s dochter, 2007). Beeld Syrian Cassette Archives

Meteen het eerste bandje maar, van zangeres Fariha Al Abdullah, die drie keer dezelfde foto van zichzelf naast elkaar heeft afgedrukt voor het wonderlijke hoesje met de titel Shaabi Dabke. De muziek is net zo vervreemdend als de verpakking: opwindende en jubelende feestmuziek die wordt voortgedreven door ratelende percussie en een stotterend keyboard. Met daaroverheen de messcherpe stem van Al Abdullah, die zingt dat er altijd hoop is op betere tijden, bijvoorbeeld in het lied Hanni eidek la tbkin, dat zoiets betekent als ‘gebruik henna op je handen en huil niet langer’.

Daarna kan een trip beginnen door voor niet-Syriërs onbekend muziekterrein. Bijzonder opwindend is ook de opgewekte bruiloftsmuziek van zanger Ahmed al Koseem uit de stad Daraa, die op eigen houtje dieptraditionele volksmuziek combineerde met funky basloopjes en een driftige, de hemel in schietende bamboefluit.

Amerikaanse muziekhistoricus

Al Koseem speelde deze muziek in 2009 op de bruiloft van de familie Al-Rifai in het dorp Oum Walad, staat te lezen in een uitgebreide toelichting bij de tape. En in een interview legt de zanger uit hoe belangrijke de tape-industrie was voor de ontwikkeling van zijn muziek. Hij zong eerst kleinschalig, op feesten in zijn stad. Maar toen hij erachter kwam dat hij zijn muziek ook kon opnemen en verspreiden, groeide zijn statuur. Dankzij de distributie van zijn optredens werd hij zelfs gevraagd voor feesten in Jordanië en zo begon zijn muzikale carrière.

De cassettecollectie werd aangelegd door de Amerikaanse muziekhistoricus en producer Mark Gergis, van Iraakse komaf, die bij een eerste reis door Syrië eind jaren negentig tegen al die mooie hoesjes met inhoud aanliep op de markt. Hij kocht een serie tapes, maar legde ook contact met de handelaren en later de artiesten die de cassettes hadden volgespeeld.

Gergis bouwde een flink archief op en dat groeide nog toen de oorlog in Syrië was uitgebroken en vele Syriërs naar het buitenland vluchtten. Na de revolutie van 2011 en het bloedige neerslaan daarvan implodeerde de levendige muziekcultuur. Maar Gergis kreeg nog steeds bandjes opgestuurd, nu van Syriërs die hun land hadden verlaten maar de koffers wel hadden volgestopt met cassettes. Ook zij beseften dat de muziek tot aan de revolutie van groot historisch belang was, juist omdat de culturele ontwikkeling tegen een muur was gelopen.

Assads gezicht als dansvloer

De archivaris wist wat hem te doen stond, ook omdat ook voor de Syrische cassettes natuurlijk het verval dreigde. Gergis begon met het digitaliseren van zijn collectie, om daarmee de unieke en in de tijd bevroren muziek te ontsluiten op de laagdrempeligste manier.

Zanger Ahmed al Koseem Beeld Syrian Cassette Archives

Dankzij het Syrische Cassette Archief is de ondoorgrondelijke feestmuziek van bijvoorbeeld de ratelende dabke bewaard voor de eeuwigheid, en onaantastbaar geworden voor welk onderdrukkend leger dan ook. Deze volksdans dateert volgens de Amerikaanse etnomusicoloog Shayna Silberstein, verbonden aan de Universiteit van Chicago, uit pre-islamitische tijden. Dansers, opgesteld in een cirkel, stampten met hun voeten bij extatische muziek vermoedelijk om het nuttige met het aangename te combineren: door het gestamp werd losse aarde aangeduwd. Maar later, en zeker in dictatoriale tijden, veranderde de betekenis van de dans.

Tot vlak voor en net na het uitbreken van de revolutie werd met de dabke de eenheid van het gewone Syrische volk uitgeschreeuwd en stampten de voeten van de dansers feitelijk de politieke onderdrukkers de grond in. Soms letterlijk, door foto’s van Assad op de aarde te leggen en zijn gezicht zo te promoveren tot dansvloer. Die wetenschap maakt deze muziekcollectie natuurlijk nog belangwekkender.