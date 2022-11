Gavin Friday, frontman van de Virgin Prunes: ‘Bono belt mij regelmatig als hij er niet uitkomt met een liedje’

Vorige week verscheen een luxe heruitgave van het album ...If I Die, I Die van de Virgin Prunes uit 1982. De band van zanger Gavin Friday ontstond uit dezelfde vriendengroep als U2, maar dan als avant-gardistische tegenpool.

In zijn eerder deze maand verschenen autobiografie Surrender – 40 Songs, één verhaal vertelt Bono uitgebreid over het vriendenclubje dat zich zo’n vijftig jaar geleden in Dublin vormde. Ze bedachten zelf de stad Lypton Village, waarin ze een eigen taal spraken. Het denkbeeldige plaatsje zou twee bands voortbrengen: de rockgroep U2 van Bono en de meer avant-gardistsche tegenpool Virgin Prunes (1977-1986), waarvan Gavin Friday de zanger was, voordat hij solo verderging.

Friday (63) is niet alleen nog altijd met Bono bevriend, maar ook al meer dan veertig jaar betrokken bij U2 als adviseur of ‘vroedvrouw’, zoals Bono hem noemt.

‘Die kwalificatie is voor hem’, zegt Friday lachend in een New Yorkse hotelkamer waar hij via Zoom praat over de heruitgave van …If I Die, I Die, het album van Virgin Prunes uit 1982. Een gebeurtenis die mooi samenvalt met de publicatie van Bono’s memoires. Het boek en de plaat geven een aardig beeld geven van Dublin in de vroege jaren tachtig.

De Virgin Prunes rond de verschijning van ‘...If I Die, I Die’ Beeld Ursula Steiger

‘Ierland zat echt diep onder de plak van het katholicisme toen. Het was een politiek en religieus fucked up land. Ik woonde in dezelfde straat als Bono en Guggi, mijn latere partner in Virgin Prunes. Even kort door de bocht: Bono begon met gitarist The Edge U2 en ik formeerde met Edge’ broer Dik en Guggi de band Virgin Prunes. U2 was meer een echte rockband, wij wilden theater, kunst en muziek op een anarchistische manier samen laten komen. Alles ontstond uit woede over de religieuze onderdrukking, die ik als jongen echt had gevoeld. Wij wilden paganistische en Keltische elementen terugbrengen naar theater en muziek, en maakten er een heerlijk potje van. Verkleed- en schilderpartijen op het podium, in jurken of naakt over het podium rennen. Het was een rommeltje, maar zo rond 1980 maakten we wel naam, dankzij optredens met de Birthday Party van Nick Cave, die net zo graag wilde ontregelen.’

Virgin Prunes kreeg een platencontract en een producer, Colin Newman die Friday kende van de door hem bewonderde postpunkband Wire. ‘Wij waren anti-alles, dus ook anti-producer, maar ik ben wel blij dat we op aandringen van de platenmaatschappij toch met Newman in zee zijn gegaan. Hij gaf ons discipline en haalde met de simpelste aanwijzingen het beste in ons naar boven.’

Beeld Ursula Steiger

…If I Die, I Die had een bruine, mystieke plaatkant en een blauwe, meer op rocksongs georiënteerde helft. Friday: ‘Ik was aangenaam verrast toen ik voor het remasteren alles terugluisterde. Oké, die liedjeskant heeft van die typisch galmende jarentachtigdrums. Maar de door Keltische folk en donkere gothische muziek beïnvloede eerste helft is echt mooi. Zo’n titel als Ulakanakulot kwam regelrecht voort uit de taal die we in Lypton Village spraken.’

Veel contact was er die jaren niet tussen Bono en Friday. ‘Tussen 1980 en 1985 volgden Virgin Prunes en U2 hun eigen pad. Ik zag U2 echt beroemd worden en was ook trots. Zelf had ik zulke grote ambities niet. Ik was vooral boos en die woede wilde ik omzetten in iets moois. A New Form of Beauty, zoals we dat noemden. Uit regressie ontstond expressie, en als ik nu terughoor waar we over zongen in nummers als Baby Turns Blue, zelfbeschadiging, zelfdoding onder jongeren en genderfluïditeit, dan zijn die onderwerpen nog altijd actueel.’

Bono wilde met U2 een heel andere kant op. ‘Hij omarmde zijn publiek graag, wij ontregelden liever. Maar de vriendenclub in Lypton Village is altijd blijven bestaan. Bono belt mij nog regelmatig als hij, ik kan het nauwelijks uitspreken maar vooruit, zijn vroedvrouw nodig heeft. Ik ben er voor U2 als ze er niet uitkomen met een liedje. Dan zeg ik: doe dit zo of zo, of ik zing gewoon wat, en dan hop, dan is dat liedje ineens af. Zo gaat het al meer dan veertig jaar. Meestal hebben ze me niet nodig, maar soms zeg ik: Bono, waar is het refrein?’

Voor tournees als die bij het album Achtung Baby (1991) werd Friday als visueel adviseur ingezet, en samen met Anton Corbijn tekende Friday voor het ontwerp van het fotokatern in Bono’s boek.

‘Bono heeft me graag overal bij. Ook gisteren, toen hij hier in New York in het Beacon Theater zijn boek presenteerde. Dat is zo vanzelfsprekend, zoals dat gaat in vriendschappen. Maar ik blijf niet een hele tournee achter hem aan hollen. Ik ga hier mijn nieuwe album afronden, dat medio volgend jaar moet verschijnen. Ik merk dat ik weer veel woede in me heb, eigenlijk net zoals in de tijd van de Virgin Prunes. Niet meer over Ierland, dat is nu een goed geliberaliseerd land. Maar het oprukkende ultra-rechts overal, ook bij jullie, baart me zorgen. We gaan eenzelfde donkere tijd in als eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Om daaraan te ontsnappen, maakten we veertig jaar geleden … If I Die, I Die. Dat album past eigenlijk weer heel goed bij deze tijd.

Beeld Ursula Steiger