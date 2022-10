De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: als je de nadelen wegdenkt, zijn er alleen maar voordelen.

De laatste tijd duiken in opinieland overal types op die pleiten voor het openen van de Groningse gaskraan. Hun argumentatie is het best te illustreren met een vraag die Eva Jinek aan een van hen stelde: ‘Los van het emotionele argument, dat al die mensen daar tientallen jaren benadeeld zijn, al die huizen daar en alle schade die er is, los daarvan zeg je: dat is een nuttige manier die eigenlijk noodzakelijk is, gezien de huidige situatie?’

Dat was inderdaad de ‘professionele opvatting’ van hoogleraar David Smeulders. Logisch: want als je negeert hoe onveilig het is voor de bevolking, is het een fantastisch idee. Of zoals techondernemer Ali Niknam de kwestie mooi analyseerde bij WNL op Zondag: ‘We moeten denken in kánsen, niet in risico’s’. Ik wist eerlijk gezegd niet dat je zo kunt redeneren zonder uitgelachen te worden maar nu ik dat weet, zie ik inderdaad overal kansen.

Gasboringen in Groningen zijn wat mij betreft nog maar het begin. We zouden de Groningers bijvoorbeeld onder goedbedoelde dwang op Schiphol kunnen laten werken, dan is het probleem van de rijen in een klap opgelost. Of we verdrinken ze gewoon allemaal in de Waddenzee, het vermogen dat daarmee vrijkomt kunnen we dan gebruiken om armoede in de Randstad te bestrijden. Het klinkt rigoureus, maar we leven in extreme tijden.

In andere delen van de wereld zijn ze al veel verder met deze manier van denken, het belooft dan ook een fantastisch WK te worden in schitterende voetbalstadions. Maar laten we Nederland op dit punt ook niet onderschatten: als er een volk in de geschiedenis is dat schathemeltjerijk is geworden dankzij het negeren van andermans leed, dan zijn wij het wel.