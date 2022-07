Gary Phillips voert je terug naar de jaren zestig in een aanstekelijke retro-thriller

Beeld Soho Press

In deze rubriek hebben we al heel wat niches besproken binnen het genre van de misdaadroman. Policiers, spionagethrillers, juridische thrillers, van alles wat. Minder aan bod kwam de retro-thriller, niet te verwarren met de historische roman.

Bij een retro-thriller is de hoofdrol niet voor een belangrijk personage uit de wereldgeschiedenis. Nee, die is voor het gekozen tijdvak zelf. Doorgaans een tijdvak waar we net niet meer bij kunnen, maar dat we nog wel (onbewust) hebben meegemaakt. In filmtermen is Tarantino’s Once Upon a Time in… Hollywood (2019) een goed voorbeeld, waarin het Los Angeles uit de late jaren zestig minutieus wordt gereconstrueerd.

Iets soortgelijks doet de Amerikaanse schrijver Gary Phillips nu in zijn aanstekelijke One-Shot Harry (Soho Press; € 26; import). We spreken 1963, de locatie is de explosieve wijk South Central in LA. Waren het in Once Upon a Time… een vergeten westernfilmster en een verlopen stuntman die optraden als vertellers, hier is het de alledaagse figuur Harry Ingram.

Harry is een freelancenieuwsfotograaf die zijn werk ongevraagd aanbiedt bij kranten voor een zwart publiek. Daar moeten we ons niet te veel van voorstellen, want Harry begeeft zich in de periferie van verkeersongelukken, begrafenissen en lokale sportevenementen. Hij is bevriend met Ben Kinslow, een witte jazztrompettist. Ze kennen elkaar nog uit de oorlog in Korea, waar Ben met zijn stuurmanskunsten Harry’s leven redde. Als Ben omkomt bij een auto-ongeluk, vertrouwt Harry het niet, want Ben maakte nooit stuurmansfouten. Harry gaat op onderzoek uit.

Spannend genoeg, maar daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is het tijdsbeeld, uitgedrukt in talloze goed gekozen details. Zo zal die zomer Martin Luther King naar South Central komen voor een beladen speech. Het gerucht gaat ondertussen dat Cassius Clay zijn naam zal veranderen in Muhammad Ali. De bokser is aanhanger van de militante Nation of Islam, met hun uitgesproken voorman Malcolm X. De paranoia van de Koude Oorlog is ook nog niet voorbij, uitgedrukt in allerlei linkse en rechtse splinterpartijen. En in de jazzclub om de hoek speelt Dexter Gordon. Een heel palet, en dan wordt Harry ook nog eens geplaagd door een posttraumatische stressstoornis. Hij heeft in Korea per ongeluk een 9-jarig jongetje doodgeschoten.

Beeld A.W. Bruna

Dit is geen thriller meer, dit is levende sociologie. Auteur Gary Phillips (67), die zelf opgroeide in South Central, heeft zijn jeugd geprojecteerd op Harry Ingram. Dat doet hij wel vaker, want dit is zijn misdaadroman nummer 22. Wel de eerste met fotograaf Harry als protagonist. Bij mijn weten is er nog nooit een boek van de in Amerika zeer bekende Gary Phillips in het Nederlands vertaald. Mocht een uitgever daarmee willen beginnen, dan is One-Shot Harry een uitgelezen stap.

In zijn retro-aanpak staat Gary Phillips niet alleen. Zijn Amerikaanse collega David Baldacci (61) kan er ook wat van. Hij werkt aan meerdere reeksen – de oud-advocaat is met zo’n zestig titels enorm productief – en doorgaans spoeden die zich naar de CPNB Spannende Boeken Top-10. Omdat hij de weg naar zijn lezers dus toch al weet te vinden, valt hij enigszins buiten de scope van deze rubriek – waarin ik liever nieuwe gezichten en gemiste titels introduceer.

Maar als het om retro gaat, kom je al snel uit bij Baldacci’s getroebleerde privédetective Aloysius Archer. In het derde deel Schaduwstad (A.W. Bruna; €22, 99; vertaling Jolanda te Lindert) begeeft hij zich achter de schermen van Hollywood, anno 1953. Ook bekwaam gedaan, met de nodige historische details, maar toch vooral: gestuwd door een moord- en verdwijningsplot. Traditioneel proza. Zo bezien is One-Shot Harry voor de lezer toch verrassender.