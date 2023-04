‘Garry Kasparov betrokken bij matpartij’, schreef de satiricus en sterrenkundige wiens enorme IQ hem ook wel in de weg zat

Casper Schönau Beeld Privearchief

In de kleuterklas van de Montessorischool in Beuningen speelde Caspar Schönau graag met grote getallen. ‘Op zijn 5de telde hij een keer spontaan van 100 terug naar 1, zonder fouten. Al vroeg schreef hij een goedlopend fantasieverhaal’, memoreert zijn vader Diederik. Caspar was de middelste van drie kinderen in een gezin vol taalvirtuositeit, uitdagingen en overtreffende woordgrappen. ‘Iedereen was aan elkaar gewaagd. Taalgevoel komt uit de familie’, zegt dochter Liduine. Vader Diederik werkte bij het Cito, moeder Joep Mes doceerde in Nijmegen klassieke talen.

Caspar was volgens zijn ouders geen buitenbeentje. ‘Wel heel slim en nieuwsgierig, maar ook sportief en trouw in vriendschappen.’ Ze lieten hem geen klassen overslaan. ‘Hij was, als septemberkind, al een erg vroege leerling. En kwetsbaar. Onbekend terrein en gezelschap moest hij altijd eerst voorzichtig verkennen. Als 8-jarige had hij veel last van hoofdpijn. Op medisch advies ging hij veel uiteenlopende dingen doen. Saxofoon spelen, tennissen, hockeyen. Het samen thuis kijken naar Van Kooten en De Bie, Jiskefet, Blackadder, heeft zijn satirische kijk op de wereld een impuls gegeven.’

‘Het absurdistische van Blackadder resoneerde bij hem enorm’, zegt zijn iets oudere broer Wicher. ‘Onze taligheid ontwikkelde zich verder. We schreven verhalen, voerden vreemde toneelstukjes op en gaven goochelshows.’ De broers trokken samen op, beoefenden dezelfde sporten, keken naar de Tour, lazen veel en schreven voor de schoolkrant. Moeiteloos deed Caspar examen gymnasium bèta in tien vakken, met tekenen en geschiedenis. Na een universitair jaar in Amerika, met colleges van een oud-Nasa-medewerker, ging hij sterrenkunde studeren in Leiden.

Energiek en autonoom

Liduine: ‘Op ict-gebied volgde hij alles. Hij had als eerste een iPhone en een Gmailadres.’ Hij werd redacteur van Propia Cures (PC) en medewerker van rubriek De Speld. Speld-hoofdredacteur Jochem van den Berg: ‘Een bijzonder energieke en autonome jongen. Politiek niet heel uitgesproken, hij had niks met moralisme, hij hield van harde satire. Caspar ontpopte zich bij ons al snel tot koning van de woordgrap.’

Onder zijn pseudoniem Wilson Bekwaam had hij hits als: Barry Atsma uit basispakket; Garry Kasparov betrokken bij matpartij; Massale vechtpartij ontaardt in TROS Muziekfeest op het Plein. ‘Hij pitchte het idee voor een boek met de titel ‘Winnaar van de Libris Literatuurprijs’. Wil ik nog steeds een keer uitvoeren.’

Liduine: ‘Door het schrijven, borrels en feestjes voltooide hij na tien jaar zijn zware studie.’ Hij wilde aan het werk en kwam terecht bij consultancybedrijf Harvest. Daar ontving Bram Ellens zijn sollicitatiebrief van vier kantjes ‘vol intellect, grappen en vrij misplaatste grollen’. Ze werkten bijna tien jaar samen. ‘Onze vriendschap werd gedreven door gedeelde humor en ambitie.’ Caspars loopbaan voerde hem naar Latijns-Amerika en Duitsland. Begin maart, hij woonde net op zichzelf in Amsterdam, werd een maagbloeding hem noodlottig.

Briljante gast

‘Met één goede Nederlandse zin kreeg hij ons plat’, stond boven de rouwannonce van de PC-redactie. Medeondertekenaar Ebru Umar was er gastredacteur. ‘Wie is Caspar?’, luidde jaren later de vraag als zij vertelde niet alleen te wonen. Antwoord: een vriend, een briljante gast die jaren in het buitenland zat. Ik zocht hem in Argentinië op. In 2020 belde hij: ‘Jij hebt een groot huis in Rotterdam, ik kom bij jou wonen.’

Met de coronarestricties had hij weinig moeite. ‘Wielrennen, golflessen. Hij pakte zijn saxofoon, had een personal trainer en ging zijn vliegbrevet halen. Zijn enorme IQ zat hem ook wel in de weg, hij kon dingen ‘kapot’ denken. Lezend zocht hij rust. Soms was alcohol een vluchthaven.’

Liduine: ‘Caspar was bezig een nieuwe carrière vorm te geven. Hij zat vol plannen. Via zijn bedrijf Functie Elders wilde hij zich laten inhuren als consultant.’