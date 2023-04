Galatea Kunstprijs 2023 biedt opstapje aan kunstenaars met migratieachtergrond

Mohammad Abou Chair, ‘The Story of an Olive Tree in a Whirlpool’, 2022.

Pas in Nederland, vertelt kunstenaar Mohammad Abou Chair (29), kan hij het in zijn werk hebben over de dingen die hem werkelijk bezighouden. ‘Ik heb hier geleerd om alle identiteiten die ik in mij verenig – Palestijn, stateloos vluchteling, Arabier, moslim – als startpunt te nemen voor mijn werk’, legt hij uit vanaf een krukje naast zijn korte video The Story of an Olive Tree in a Whirlpool. ‘Al die dingen, die me eerder pijn deden omdat ze mijn leven moeilijker maakten, heb ik omgevormd tot iets positiefs. Tegenwoordig ben ik trots op wie ik ben.’

Abou Chair is een van de acht kunstenaars met een migratieachtergrond die deelnemen aan de Galatea Kunstprijs 2023 in het Dordrechts Museum. De centrale vraag van de tentoonstelling en stimuleringsprijs: ‘Wat als je alles achterlaat om ergens anders opnieuw te beginnen?’ Die vraag speelt voor Abou Chair al bijna zijn hele leven. Met een Palestijnse vader en Libanese moeder was hij al bij zijn geboorte in Syrië stateloos vluchteling. Hij verhuisde van Syrië naar Iran, Libanon en Brazilië en belandde ruim vier jaar geleden in Nederland. ‘Opnieuw beginnen’ werd routine, vertelt hij, en het concept ‘thuis’ ongrijpbaar.

Mohammad Abou Chair. Beeld Bram Vreugendhil

De Galatea Kunstprijs is een initiatief van kunsthandelaars Joke van Veen en Jaap Versteegh, bestaande uit een expositie, een publieksprijs en een juryprijs van 2.500 euro die op 11 juni zal worden bekendgemaakt. Na vier eigen edities is dit het eerste jaar waarin de tentoonstelling samen met het Dordrechts Museum wordt georganiseerd. Sommige van de kunstenaars hebben in Nederland een opleiding gevolgd en exposeren voor het eerst in een museum, anderen zijn in hun thuisland al gevestigde namen.

Van Veen: ‘We zijn beiden liefhebbers van beeldende kunst en erg begaan met het vluchtelingen- en migratievraagstuk. Met deze prijs willen we de kunstenaars een opstapje bieden binnen de Nederlandse kunstwereld.’ Voor Abou Chair is het vooral belangrijk dat zijn video door veel mensen wordt bekeken: ‘Professioneel succes doet mij niets. Ik zag dat een van de bezoekers moest huilen van mijn film. Het betekent veel voor me om op die manier contact te maken. Wat ik wil, is mijn volk helpen door ons verhaal te vertellen.’ De video is gebaseerd op gesprekken over identiteit met Palestijnse vluchtelingen in vier landen. ‘Ik maak mijn werk voor én met de Palestijnen. Die mensen zijn mijn thuis.’

Vita Buivid, ‘The Distance Is’, 2022.

De Oekraïense kunstenaar Vita Buivid (60) wijst naar de cryptische zinnen van het werk Poems from Descriptive Noise #2 van de Turkse kunstenaar Berkay Tuncay, die de museummuur van boven tot onder vullen. ‘Zulke conceptuele kunst zou je in Rusland, waar ik de afgelopen jaren heb gewoond, nooit in een museum zien’, zegt ze verrukt. ‘Kunst is daar meer per discipline ingedeeld. Het gebruik van tekst wordt gezien als iets dat toebehoort aan de literatuur, niet als iets dat ingezet kan worden in de beeldende kunst.’

Zelf maakte Buivid voorheen kunstwerken gebaseerd op fotografie, soms in combinatie met brei- of haakwerkjes, waarmee ze geregeld exposeerde in Rusland, Oekraïne en andere landen. Maar ze wilde conceptueler, meer interdisciplinair en vooral kritischer werk maken dan haar omgeving toestond. In deze tentoonstelling toont Buivid The Distance Is, bestaande uit tientallen glasnegatieven met familieportretten op een lichtbak, met daaraan een tiental koptelefoons waarop interviews met Oekraïense vluchtelingen te horen zijn. Met een glimlach: ‘Ik kan het nog steeds bijna niet geloven dat ik hier op deze manier kan werken.’

Vita Buivid Beeld Bram Vreugendhil