‘Gabber is een uitlaatklep voor woede en verdriet’

Documentaire 'De nieuwe gabbers'.

Wie denkt aan de laatste grote jeugdsubcultuur van Nederland, dus aan de gabbers, voelt waarschijnlijk vooral nostalgische herinneringen opkomen. Wat een mooie tijd hebben we in de jaren negentig beleefd aan die opgevoerde en bunkerhard beukende beats uit de machinekamer van de dance, en aan die jongens en meiden in trainingspakken, met strakke staarten of opgeschoren koppen en het liefst ziekelijk bleke bekkies.

Maar werp je een blik in de Nederlandse uitgaans- en festivalagenda, dan moet je constateren dat de gabbercultuur leeft als in de glorietijd. Overal in het land worden hardcorefeesten gehouden, legaal of illegaal, met nog steeds versplinterend harde techno op een moordend tempo. Het beroemde gabberfeest Thunderdome bestaat zelfs nog en vierde in 2017 een comebackeditie met 40 duizend man in de Utrechtse Jaarbeurs. En op 10 december mogen we weer massaal aan het hakken, op dezelfde plek.

De subcultuur is dus springlevend en bloeit waar een subcultuur hoort te bloeien: in de underground. Voor de Vice-documentaire De nieuwe gabbers richtte regisseur Veronique Engel de camera op een nieuwe generatie hardcorevolgelingen, om te ontdekken dat zowel het fanatisme als de saamhorigheid van de gabbergemeenschap minstens zo groot zijn als in de goede oude tijd.

Back in business De gabber en de hardcore floreren als vanouds. In de Rotterdamse Maassilo geeft het label Prspct op 3 december een feest, met onder anderen Malin Kolbrink alias dj Adamant Scream. In coronatijd moest zij van carrière veranderen en ging zij het jongerenwerk in, vertelde ze in 2020 tegen de Volkskrant. ‘Maar als deze crisis voorbij is, duik ik weer vol in de muziek. Ik mis het te erg.’

Documentaire 'De nieuwe gabbers'.

Gabbers van nu zijn er trots op om weer te boek te staan als ‘het afvoerputje van de maatschappij’, legt liefhebber en hardcoreproducer Gabbahontaz uit. En gabber-dj Dissoactive zegt: ‘We vallen buiten de boot, zitten lekker in ons eigen wereldje.’ Net zoals dat voor de eerste generatie van de vroege jaren negentig moet hebben gevoeld.

De jeugdcultuur kwam aan het einde van dat decennium wreed ten einde, memoreren gabbers van het eerste uur. De media doken op het genre en staken er de draak mee. Tot overmaat van ramp werd de muziek gekaapt door figuren die er genante pophits mee wilden scoren, zoals de in gabberkringen hartstochtelijk verwenste Gabber Piet (Hakke en zage, 1997). De authentieke gabbers, die waren gevallen voor de duistere kanten van het genre en de manier waarop ze zich er fysiek op konden uitleven, voelden zich bekeken op straat als ze in hun Australian-pak naar de supermarkt gingen. ‘We stonden ineens voor lul.’

Gelukkig verloren de grote media hun fascinatie voor de trend en kon de gabber zich, verstopt in de donker, opnieuw ontplooien. De hardcore trok vele nieuwkomers, ook uit onverwachte hoek. Een nieuwe gabber genaamd Earlyvenus bijvoorbeeld hing eerst rond in hiphopkringen, maar ontdekte op festival Defqon dat de brute hardcore voor haar was uitgevonden. ‘Ik stond daar en werd gewoon verliefd.’ Earlyvenus stortte zich vol in de subcultuur en maakte vrienden bij het leven. ‘Ik dacht eerst nog: ik heb een kleur, hoe gaat dat uitpakken? Het stereotype was toch dat die gabbers een beetje racistisch waren. Maar dat is dus allesbehalve waar. Ik vond juist een plek waar ik eindelijk mezelf kon zijn.’

In De nieuwe gabbers worden ontroerende verhalen verteld door jongeren ‘met een rugzakje’, die in de gabber een veilige plek hebben gevonden. ‘Het is een uitlaatklep voor woede en verdriet’, zegt Gabbahontaz, die in haar jeugd is gepest en misbruikt. ‘Gabber is nu een schild om mij heen.’

Toch dreigt ook nu gevaar voor de undergroundcultuur, blijkt uit de documentaire. Op TikTok zijn ‘gabberinfluencers’ opgestaan, die in de hardcore en bijbehorende dansmoves en kleding een hippe lifestyle hebben ontdekt. Ze posten gelikte filmpjes voor inmiddels honderdduizenden abonnees. De gabbers die het liefst gedijen in het donker, hebben er niet veel mee. ‘We moeten oppassen dat we er nu niet wéér een gimmick van maken’, zegt een bezorgde dj. Voor je het weet staat Gabber Piet weer te hakken bij de uitgang.