Gaat het wat worden met die vijftig (!) delen The Lord of the Rings: The Rings of Power? Eerste indruk: het valt niet tegen ★★★☆☆

Morfydd Clark als Galadriel in The Lord of the Rings: The Rings of Power.

De kortste samenvatting van het extreem gecompliceerde voorafgaande: deze week begint het eerste seizoen van een serie die naar schatting vijftig afleveringen zal beslaan en die is gebaseerd op hetzelfde materiaal als de vijf minuten durende proloog van de The Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson (2001-2003). Much that once was, is lost, for none now live who remember it. U weet wel.

De eerste twee afleveringen van The Lord of the Rings: The Rings of Power staan vanaf 1 september op Amazon Prime Video. En het hoge woord eruit: voorlopig valt het niet tegen, maar het is onmogelijk te zeggen waar dit allemaal heen gaat, omdat we nog midden in de introductie van alle verhaallijnen en personages zitten (vandaar die drie sterren, waar we nog op gaan terugkomen).

Dat het hier de duurste serie uit de geschiedenis betreft (alleen al voor het recht om uit de bijlagen van de boeken van J.R.R. Tolkien te mogen putten is 250 miljoen dollar betaald) geloof je onmiddellijk. Het is episch op een voor televisie ongebruikelijk formaat, waarbij in de eerste twee afleveringen al een staalkaart aan spectaculaire landschappen (Nieuw-Zeeland), imaginaire steden, veldslagen, stormen op zee en een gigantische onderaardse stad (Khazad-dûm, later bekend als Moria – dit voor de LOTR-kenners) voorkomen, allemaal overtuigend genoeg.

Het avontuur van The Rings of Power speelt zich weliswaar af in het bekende Midden-Aarde, maar dan ‘duizenden jaren’ voor het moment dat hobbit Bilbo Balings op zijn verjaardag verdween. We zijn hier in het Tweede Tijdperk, een wereld zonder hobbits, waar de ringen gesmeed zullen worden, inclusief die ene waar we meer over zullen horen. Het kan zijn dat dit als wartaal klinkt, mocht u een Lord of the Rings-noviet zijn, maar het is in principe mogelijk om hier bij aflevering 1 in te stappen, aangezien we net als bij House of the Dragon in de prequel-stand staan.

Wraakengel

Het is meteen duidelijk dat na een relatief vredige periode duistere machten rond de demonische heerser Sauron aan het groeien zijn en dat zijn handlangers, de Orks, ook weer overal opduiken. We volgen een aantal personages uit verschillende groepen die in een fragiele harmonie de wereld van Midden-Aarde delen. Aangezien elven het eeuwige leven hebben, komen we hier weer een ‘jonge’ Galadriel tegen.

In de films van Jackson werd Galadriel door Cate Blanchett gespeeld (zij sprak ook die fameuze openingsmonoloog) en nu door de furieuze Morfydd Clark. Zij is in deze eerste twee afleveringen het meest in het oog springende personage, als een soort wraakengel die elke ork aan haar zwaard wil rijgen. De muziek van Bear McCreary is aan de galmende kant, zonder de sterke thema's die Howard Shore voor de oorspronkelijke trilogie wist te componeren.

Er is een verhaallijn waar een elf de dwergen in hun onderaardse stad bezoekt, waarin verre echo's van de stekelige vriendschap tussen de dwerg Gimli en de elf Legolas uit The Lord of the Rings in doorklinken. En we worden de pastorale wereld van de Harfoots binnengeleid, aangevoerd door Sadoc Burrows (Lenny Henry), die als een van de kleine luiden in een grote geschiedenis weleens de Frodo-rol op zich zou kunnen nemen.

En er is meer, veel meer, maar voor het einde van de tweede aflevering is iedereen in beweging gekomen. Op de vlucht voor, of op zoek naar het kwaad. En dan moeten die ringen nog gesmeed worden, hè.