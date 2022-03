Gaat een animatiefilm over menstruatie en jongemeisjeslust, dan gaat dat natuurlijk weer te ver

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Als Mei Lee zich in de badkamer verstopt omdat ze voor het eerst in een groot, harig monster met stinkende oksels is veranderd, denkt haar moeder te weten wat er aan de hand is. ‘Is de rode pioen gaan bloeien?’ Meteen komt ze aanzetten met een doos vol maandverband.

Een revolutionair moment in de geschiedenis van de mainstream-animatiefilm is dit. Goed, het woord ‘menstruatie’ zelf wordt niet genoemd, maar het bestaan ervan wordt erkend. En – nog fenomenaler – er zijn pakjes maandverband te zien. Met en zonder vleugels.

Het is een van de redenen dat sommige ouders moeite hebben met Turning Red. Veel te volwassen voor een kinderfilm, vinden ze. Ook omdat de 13-jarige Mei Lee zwetend, tong uit de mond, hitsige tekeningetjes maakt van de jongen van de supermarkt. Met haar vriendinnen dweept met de popgroep 4Town. En dan wordt Mei Lee ook nog eens ontzettend ongehoorzaam vanaf dat eerste moment dat ze bij hevige emoties plots verandert in een rode panda. Wat ís dat voor boodschap voor net-nog-geen-tieners?

Interessant dat die ongehoorzaamheid een probleem is, merkte iemand op Twitter op. Want Mulan dan, die wegliep en in mannenkleding ging vechten? Jasmine, die het achter de rug van haar vader aanlegde met ‘straatrat’ Aladdin? Ariel de kleine zeemeermin, die voor een willekeurige kerel die ze één keer heeft gezien, haar complete leven achterlaat? Merida uit Brave vergiftigde haar moeder. Daar hoorde je nooit iemand over.

Dat komt natuurlijk doordat deze coming-of-ageverhalen, over irrationele eerste liefdes, opborrelende lustgevoelens en je losmaken van je ouders, in een behapbaar sprookjes-jasje zitten. Waar Turning Red in verschilt is dat het binnen dat genre specifieke meisjes-ervaringen aankaart, én expliciet. Was er alleen die rode panda-transformatie geweest, als symbool voor de tijd waarin hormonen en emoties alle kanten opvliegen, dan was de ophef er niet geweest.

De kwestie toont fraai waar taboes liggen. In Encanto wordt een onschuldige vluchteling vermoord met een machete. Toen Coco de dood toonde voor een jong publiek, Soul existentialisme aansneed en Wall-E de menselijke destructiedrang aan de kaak stelde, werden die films juist geprezen vanwege hun volwassen thematiek. Maar gaat een animatiefilm over menstruatie en jongemeisjeslust, dan gaat dat te ver. Terwijl dat ook zaken zijn waarvan we misschien liever doen alsof ze niet bestaan, maar die wel deel uitmaken van het leven.

Als het gepiep over Turning Red iets aantoont, is het dat we dat soort doodnormale dingen blijkbaar niet vaak genoeg zien.