Fysiek zit het model misschien in zijn luie stoel, geestelijk bevindt hij zich elders

Wendelien Schönfeld: ‘Maarten II’ Beeld Natascha Libbert

Waar denkt hij aan, de man in de stoel? Dát hij denkt lijdt geen twijfel. Hij zou een schrijver kunnen zijn, kauwend op z’n volgende zin, al lijkt zijn boek wat aan de dikke kant voor een notitieblok. Eerder is hij een lezer, iemand die zijn gedachten laat gaan over andermans tekst. Hoe dan ook, zijn denken zet ons aan het denken. Zo krachtig is de illusie van dit beschilderde houten beeldje van Wendelien Schönfeld, een van de blikvangers van de Portretbiënnale in Amsterdam.

Een van de aardigheden van deze biënnale, die nog loopt tot en met zondag, en die tegelijk een kunstbeurs is, is de dunne grens tussen portrettisten en geportretteerden. Makers hier zijn modellen, modellen blijken makers. Schönfeld zelf figureert bijvoorbeeld als model op een schilderij van Joanna Quispel, die op haar beurt weer figureert op een portret van Schönfeld. Meer dan bij andere kunstbeurzen krijg je hier het gevoel dat de deelnemers vrienden of kennissen zijn. Overdreven gesteld vormt de Biënnale zelf een groot groepsportret van een kunstzinnige gemeenschap.

Deze gemeenschap, het valt op, houdt van lezen. Bovengemiddeld veel van de modellen hebben een boek in handen. Voormalig Rijksmuseum-conservator Gijs van der Ham, bijvoorbeeld, op een ander (geschilderd) portret van Schönfeld. Of ene Ton, op een subliem portret van Joanna Quispel. Dat het boek een geliefd rekwisiet is, verbaast geenszins. Het dwingt het model immers in een verstilde doch natuurlijke houding. Bovendien geeft het de zitter iets te doen: hij/zij kan lezen.

Schönfelds model, Maarten heet hij, leest strikt genomen niet. Hij laat het gelezene bezinken. Zoals sommige mensen in between jobs zijn, is hij in between alinea’s. Zometeen noteert hij wellicht iets in de kantlijn, een uitbundig ‘A-ha!’ of vinnig ‘Onzin!’, maar nu verteren zijn hersenen de tekst.

Dat uit het leven gegrepene, daaraan herken je Schönfeld, die naast beelden ook uitmuntende kleurenhoutsneden maakt. Zó kijken/zitten/staan mensen, denk je oog in oog met haar figuren. Ze heeft een scherp oog voor houdingen, de manier waarop een lichaam de ruimte opvult, het effect dat de tijd erop heeft. Hoe een kop vooruitsteekt; de tevredenheid van twee voeten op een bankje; Maartens man spreading en nonchalant bungelende been: ze heeft er oog voor.

Rembrandt van Rijn: ‘Titus aan de lezenaar’, 1655. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Beeld Heritage Images/Getty Images

Maartens blik deed me denken aan die van een man die tegelijk jonger en veel ouder is dan hij: Rembrandts zoon Titus, uit een portret van Boijmans van Beuningen. Titus zit er daar een stuk minder ontspannen bij. Hij zit aan een schrijftafeltje; gezien zijn leeftijd ga je ervan uit dat hij huiswerk maakt. Maar iedereen die huiswerk heeft gemaakt, weet dat huiswerk maken eerst en vooral bestaat uit géén huiswerk maken; het betekent in de praktijk vooral: op je stoel wippen, voor je uit staren, en aan leuke meisjes en/of jongens denken. Dus misschien dacht Titus wel niet aan wat hij zojuist had gelezen of geschreven. Wie weet fantaseerde hij over de bakkersdochter.

Waar het om gaat, en waarin Rembrandts kunde zich toont, is dat het schilderij een sterke suggestie wekt van een innerlijk leven. Sinds kunstenaar en hoogleraar Carel Blotkamp me erop wees, kan ik Titus’ houterige Pinokkio-klauwtje niet meer níét zien, maar dat er in zijn hoofd van alles gebeurt, staat vast.

In Maartens hoofd lijkt ook van alles te gebeuren. Fysiek zit hij misschien in zijn luie stoel, geestelijk bevindt hij zich elders. Zijn staat van zijn is in zekere zin het exacte fotonegatief van die van Schönfeld toen ze haar model portretteerde: waar de portrettist, stel ik me voor, haar gedachten uitschakelde om goed te kunnen kijken, heeft Maarten het kijken tijdelijk afgezworen om beter te denken. Wat hij ziet, is voor ons onzichtbaar. Het enige oog dat openstaat, is zijn geestesoog.

Portret van Wendelien Schönfeld door Joanna Quispel. Beeld Natascha Libbert