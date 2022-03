Froukje, de ongekroonde popkoningin van de coronajaren, kan in Paradiso een overtuigend feestje bieden ★★★★☆

Froukje op ESNS21. Beeld Ben Houdijk

Zodra de kop eraf is en het publiek de ratelsnelle tekst van opener Groter dan ik woordelijk heeft meegezongen, zoekt Froukje Veenstra (20) even naar woorden om uit te drukken hoe blij ze is dat ze hier staat, in een stampvol Paradiso in Amsterdam, de proloog van haar clubtournee.

‘Jullie zijn allemaal cadeautjes’, zegt ze.

Dat ze het zo voelt, valt te snappen. Groter dan ik, haar debuutsingle, verscheen op 17 januari 2020, maar Froukje moest haar groeiende succes vieren in zalen zonder publiek, voor camera’s die haar optredens als streams bij haar fans thuisbezorgden.

Ze werd een beetje de ongekroonde popkoningin van de coronajaren. Haar eerste ep Licht en donker (2021) zal er voor altijd aan gekoppeld zijn. De verschijning van de tweede, Uitzinnig, viert ze vanavond met vijftienhonderd ‘cadeautjes’ om zich heen. Uitzinnig, wat heet: de hunkering naar een feestje is tastbaar.

Froukje en haar band kunnen zo’n feest inmiddels overtuigend bieden. Ze heeft de liedjes, haar band is goed, de straffe beats (harder dan op haar platen) zwepen op en Froukje beweegt zich soepel over het podium. In de lagere registers wordt haar zang weleens een beetje bedolven onder de muziek.

De nieuwe liedjes op Uitzinnig zijn, in weerwil van de titel van de ep, wat ingetogener, en minder bekend natuurlijk nog, maar dat maakt vanavond niet uit. Niets tussen voelt al als een Froukje-hit. Groot is de euforie als S10 ten tonele verschijnt voor het duet Zonder gezicht.

Maar écht los gaat het tijdens de publieksfavorieten van Licht en donker, zoals de uitbundige afsluiter Ik wil dansen en de perfecte popstamper Onbezonnen, met die zin die je op deze avond subtiel geneigd bent te herschrijven: ‘Eindeloze nachten, ze mogen weer.’

Froukje moet nog 21 worden, maar in Paradiso realiseer je je dat verschillende van haar liedjes al Nederlandse popklassiekers zijn.