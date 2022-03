Froukje bevestigt met haar tweede ep haar reputatie als hét poptalent van dit moment ★★★★★

Froukje - Uitzinnig

En weer een levensteken van het Nederlands poptalent 2022. Froukje heeft nog steeds geen volwaardig album uit maar Uitzinnig, de zes nummers tellende tweede ep van de 20-jarige zangeres, telt enkel sprankelende liedjes met teksten die slim en aangrijpend tegelijk zijn. Kwaliteit compenseert dan ruimschoots voor kwantiteit.

Froukje Veenstra werd al in 2020 als aanstormend talent betiteld. De Volkskrant-verkiezing tot popbelofte van 2022 schiep nog meer verwachtingen. De zangeres, die op haar 14de besloot van liedjes schrijven haar beroep te maken en daarvoor naar het conservatorium ging, werd ook gewaardeerd door 3Voor12. Het muziekplatform van de VPRO plaatste drie van haar liedjes in de toptien van hun eindejaarslijst 2021. Haar eerste mini-album Licht en donker werd 25 miljoen keer gestreamd op Spotify.

Ja, dan wordt er reikhalzend uitgekeken naar het eerste grote album, dat nog steeds als een eerste officiële proeve van bekwaamheid geldt. Ten onrechte wellicht, want met die twee ep’s en een optreden op Noorderslag 2022 heeft ze zich al lang en breed bewezen. Haar reputatie wordt met Uitzinnig enkel bevestigd.

De gelijknamige opener is verraderlijk opgewekt, als Froukje in hoog tempo zingt hoe goed ze zich wel niet voelt. In diezelfde vliegende vaart, die vooral bedoeld lijkt om elke zelftwijfel de pas af te snijden, vervolgt ze met: ‘Hahaha, kijk hoe hard ik lach. Kijk hoe leuk ik ben.’

Froukje Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

In Zonder gezicht vat ze de complexe gevoelens van verwachting, twijfel en teleurstelling na een verbroken relatie in verraderlijk simpele zinnetjes als: ‘Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen.’ Als het zusje van Stromae laat ze vervolgens een orkaan van synthesizers opsteken om je te laten dansen op haar liefdesverdriet.

De nieuwe verliefdheid op de dance-achtige single Niets tussen gaat gepaard met het muzikale equivalent van een zonsopgang op feesteiland Ibiza. Geschrokken van de heftige gevoelens herhaalt ze op het ritme van een latin pianoloopje haar mantra: ‘Tis niet erg toch?’ En die breekbare tweede stem in Een teken kan je zomaar laten huilen.

Muziek en tekst vormen bij Froukje een twee-eenheid met bijna geen lasnaden. Nergens voel je een drukkende zwaarte die je zou kunnen verwachten bij de onderwerpen waarover ze zingt. Hoogtepunt Een man die nooit meer huilt is een ballade van onvermogen waarin ze in de huid van de klassieke kerel kruipt. De man die vindt dat gevoelens voor vrouwen zijn en daardoor gevangen zit in zijn eigen onbehouwen, agressieve onmacht. Ze toont begrip voor het beest: ‘Met elke overwinning vul ik een van mijn gaten.’ En mededogen. ‘Ik wil schreeuwen in je tieten. Ik wil een glimp van liefde.’ Hoe triest, mooi, diep en waar wil je het hebben?

Froukje is verwant aan Spinvis, die net als zij met dezelfde achteloosheid kleine alledaagse zinnetjes rondstrooit waarachter een wereld van schrijnende schoonheid schuilt. Minder poëtisch associatief, maar met een natuurlijk neiging tot (zelf)onderzoek die zowel je intellect als je gevoel aanspreekt.