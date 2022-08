Frouke Arns pakt je bij je lurven om samen met de personages hun geschiedenis te reconstrueren

Frouke Arns Beeld Rebecca van Veen

Uitgeput belandt de 20-jarige vluchteling Nizar in een koude winternacht bij de 80-jarige weduwe Helena. Zij woont vlakbij de Noors-Russische grens, die de jonge Syriër net is overgestoken. In haar debuutroman De gelijktijdigheid der dingen combineert Frouke Arns, die eerder enkele dichtbundels publiceerde, ontroerend de levensgeschiedenis van de oude vrouw met het verhaal van de jonge jongen.

Helena is afkomstig uit het vroegere Duitse Silezië, na de Tweede Wereldoorlog aan Polen toegewezen. De Sileziërs werden gedwongen hun vertrouwde omgeving te verlaten en streken als Heimatvertriebene elders in Duitsland neer. Daar werden ze vaak vijandig bejegend als armoedige vluchtelingen.

Door haar huwelijk met een Noor is Helena in Noorwegen terechtgekomen. Ze weet wat het is berooid, ongewenst en ontheemd te zijn en met die gevoelens observeert ze Nizar, die een etmaal lang in diepe slaap op haar bank ligt. Nizar, homoseksueel, is afkomstig uit een liefdevol academisch milieu. Hij besloot zijn verminkte land te verlaten nadat zijn vader was omgekomen bij een aanslag.

Al als jongen was hij zich ervan bewust dat je je gelukkig kunt voelen terwijl er elders in de wereld iets gruwelijks gebeurt: de gelijktijdigheid der dingen, waarnaar enkele malen nadrukkelijk verwezen wordt. Alle individuele verhalen vormen samen ‘een bont mozaïek van het leven’. Een weinig verrassend inzicht.

Interessanter is een ander thema: de onbarmhartige heerschappij van de herinnering.

De aanwezigheid van de vluchteling confronteert Helena met ingrijpende gebeurtenissen die herleven en waarop ze reflecteert. Jarenlang hebben weggestopte ervaringen en emoties liggen wachten op het moment dat ze ‘via een geur, geluid of gevoel tot leven gewekt kunnen worden’. Scherven uit het verleden komen naar boven en groeien tot een grillig mozaïek. Gruwelijkheden uit de oorlog. De dood van Helena’s zoontje. Buitenechtelijke escapades. ‘Wat zijn we meer dan een verzameling ervaringen, indrukken en herinneringen? Als een sleepboot trekken we het net achter ons aan, waarin niet alleen onze eigen geschiedenis, maar ook die van vele generaties voor ons verstrikt zit’, schrijft Arns.

Wat is ze eenzaam, Helena. Ze schreef haar echtgenoot brieven waarin ze alleen de mooie dingen noteerde. Wat er werkelijk in haar omging, haar eenzaamheid en gemis, gaf ze prijs in een dagboek dat niemand las. ‘Brieven aan een blinde’, schreef ze op het etiket. Een eenzamere titel had ze niet kunnen bedenken.

Ook Nizars nog kleine geschiedenis wordt met stukjes en beetjes duidelijk. Zijn gelukkige kindertijd. Zijn eerste en verwarrende kus met een man. Het verhaal van zijn vlucht.

Arns bouwt de verhalen van Helena en Nizar op met kleine aanwijzingen die nieuwsgierig maken en verwachtingen wekken. De lezer wordt bij zijn lurven gepakt om samen met de personages hun geschiedenissen te reconstrueren.

Die levensverhalen zijn aangrijpend en vertellen ook veel over onze eigen tijd. De uitstoting, argwaan en onverschilligheid waarmee Helena als Heimatvertriebene binnen Duitsland geconfronteerd werd, verschillen in niets van wat vluchtelingen anno 2022 meemaken. Haar ervaring dat kinderen de schade van oorlog en geweld een leven lang met zich meedragen, kan zó overgeheveld worden naar wat zich momenteel in Oekraïne afspeelt. En Nizar geeft ‘de asielzoeker’ schrijnend een gezicht.

Jammer dat Arns soms wat expliciet en uitleggerig is. Enkele hoofdstukken worden verteld door een sneeuwuil, die toeziet op al het menselijke gedoe en daar vinnig commentaar op levert: ‘Jullie mensen willen je gelijk halen, ten koste van alles.’ Hij heeft helemaal gelijk, maar wat hij zegt en denkt is soms meer wijsneuzig dan wijs.

Arns’ schrijfstijl varieert van rapporterend tot beeldend. Treffend is: ‘Zelfs als ze ’s avonds uitgeput voor de tv neerviel, draaiden haar vingers onophoudelijk aan haar trouwring, alsof ze zichzelf opwond voor weer een nieuwe dag.’ Daar staan wat geforceerde en onhandige beeldspraken tegenover als ‘De muziek daalt als een emmer aan een touw langzaam af in de put van haar herinnering’.

Maar die enkele vlek bederft de indruk die deze roman maakt niet. Met Helena en Nizar heeft Arns twee mooie portretten getekend die je bijblijven. Vooral de gepijnigde Helena staat als een standbeeld van levenswil overeind. Ze is beroofd van haar bakermat, het moederschap, haar echtgenoot, maar de aanwezigheid van Nizar werkt louterend. De verwerking van haar verleden geeft haar de wil om een nieuw verhaal op een schone lei te schrijven. Blank als de sneeuw die alom aanwezig is in deze mooie roman.