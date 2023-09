Fringe Festival: van absurdistische heksenvervolging ★★★☆☆ tot surrealistische danstrip ★★★★☆

‘This is definitely not a story about witches’ door DrieVrouwen. Beeld Jorah Sarah

Vrouwelijke kracht en humor

Aan de groeiende rij van jonge collectieven met een sterk feministische inslag – Club Lam, Collectiet, Blond & Cynisch – kunnen we DrieVrouwen toevoegen. In theater De Brakke Grond vervlecht het trio in de voorstelling This is definitely not a story about witches verhalen over heksenvervolgingen, femicide en misogynie. Dat doen ze met opvallend veel humor, waardoor de ernst van de onderwerpen niet overheerst.

Over de auteur

Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Een aantal absurdistische sketches (een spelshow met vragen over hekserij, een pratende handpop in de vorm van een vagina) wordt gecombineerd met een handjevol invoelende monologen, waarin de drie toegeven dat ze zelf ook weleens andere vrouwen ‘omlaagkrabben’. Dit alles wordt aaneengeregen door een paar ironische clubdeuntjes, waarin de vrouwen rappen of louter sardonisch lachen.

Het sobere decor en de gejaagde regie hadden wat meer aandacht mogen krijgen, maar het prikkelende einde, een opsomming van redenen waarom je nog altijd als heks kunt worden bestempeld (omdat je single bent, of omdat je minister van Financiën bent), maakt veel goed.

Een voorstelling die voortdurend schuurt

‘Abortusverhalen’ van regisseur Mystha Mandersloot. Beeld Fleur Mulder

In de kleine theaterstudio Nowhere in Amsterdam-Oost is een enorm roze doek gedrapeerd over een tafel, waarvoor verschillende fruitsoorten liggen. In het pikkedonker schijnt iemand een zaklamp op een aardbei, die plots wordt weggezogen door een stofzuiger. Een ongemakkelijke handeling, die desondanks bij het publiek op de lachspieren werkt.

Het zet meteen de toon voor Abortusverhalen, een voorstelling van Mystha Mandersloot die voortdurend schuurt. Drie vrouwelijke spelers laten in verschillende scènes onder meer gevoelloze reacties horen op iemand die ongewenst zwanger is geraakt (‘dan heeft-ie goed geschoten!’) en vertellen hoe ze zich zelf voelden na de medische ingreep (niet iedereen rouwt naderhand, soms is er ook blijheid). In een bijzonder geslaagde scène zien we een acteur in zachtroze licht een vrijpartij simuleren, die abrupt wordt onderbroken. Onder felle lampen zien we de drie vrouwen vervolgens met hun benen in de lucht droogjes vragen van een arts beantwoorden.

De veelbelovende regisseur Mandersloot geeft haar acteurs veel ruimte: in krap een uur illustreren ze ook door middel van bewegingstheater, zang en gitaarmuziek intrigerende verhalen. Een tamme scène tussen een dochter en haar ontwijkende ouders aan het einde duurt iets te lang, maar Mandersloot levert al met al een sterk en origineel stuk af, dat je denkbeelden over het maatschappelijk gevoelige onderwerp opnieuw uitdaagt.

(Ela Çolak)

Rituelen en kunstmatige intelligentie Wie het jaarlijkse Fringe Festival in Amsterdam bezoekt, een springplank voor jonge theatermakers uit binnen- en buitenland, kan naast de voorkeur voor een genre – dans, kleinkunst, toneel – een voorstelling selecteren op basis van een actueel thema. Mentale gezondheid en vrouwelijke kracht zijn dit jaar twee prominente onderwerpen. Daarnaast zijn er performances te zien over rituelen (zoals Den mi wesu van de Afro-Caribische Michael Wanga) en buigen theatermakers zich onder meer over kunstmatige intelligentie en de lhbti-gemeenschap.

Experimenteel muziektheater

Experimenteel muziektheater over de beleving van tijd? Dat vindt zijn thuis in theater DeLaMar West. Het onderwerp ‘de tijd’ krijgt een gezicht dankzij actrice Sofie Kramer, in de intrigerende voorstelling About Time van hedendaags muziekensemble But What About. Met gele glitterschmink op haar gezicht duikt Kramer op van onder een groot geel gewaad, dat al een kunstwerk op zich is. Ze heet het publiek welkom: ‘Ik ga jullie drie kwartier meenemen op een tijdreis.’

Over de auteur

Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft vooral over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Het personage De Tijd vertelt over diverse concepten van tijd, waaronder dat van de oude Grieken. Moet je tijd zien als de chronologie van de gehele kosmos, of is tijd iets wat zich afspeelt in het hoofd van een mens, als een tijdlijn van geboorte naar dood? Terwijl de verteller filosofeert, voegen drie muzikanten een muzikale omlijsting van verrassende freejazz toe.

Kramer is een goede performer die de aandacht weet vast te houden, zelfs als ze de ‘verveling’ uitbeeldt. Hoewel de voorstelling door het abstracte onderwerp wat afstandelijk blijft, komen de makers toch een heel eind door hun tijdsthema vanuit zo veel hoeken aan te vliegen.

Een fascinerende, vernieuwende trip

Davey Bakker in de voorstelling ‘Jongen, je moeder’ van Zuhause. Beeld Annelies Verhelst

Een voorstelling die directer op je gevoel inspeelt, is Jongen, je moeder van het collectief Zuhause, met tekst van Ko van den Bosch (bekend van theatergroep Alex D’Electrique) en een hoofdrol voor danser Davey Bakker. In een decor van een simpele woonkamer zit Rotterdammer Davey op een bruine leren bank uitgeblust tv te kijken, met zijn voeten in een bak doppinda’s – dat doet hij nu eenmaal graag.

De avondrust wordt verstoord als Davey een telefoontje krijgt van zijn vader: ‘Jongen, je moeder heeft kanker.’ Wat er vervolgens gebeurt in het hoofd van de jongen – de stadia van paniek, wanen en boosheid – wordt uiterst creatief verbeeld met dans, decor, muziek en toneeltekst.

Het medium dans wordt hier prachtig ingezet om het drama te tonen. Bakker danst door de kamer, in een situatie die steeds surrealistischer wordt. De muren beginnen te zweven, Davey verdwijnt letterlijk in het bankstel of in de koelkast. In een voice-over wordt Daveys gedrag beschreven alsof hij het subject is van een natuurdocumentaire: ‘De jongen moet zijn gevoel ontwikkelen.’

Tel daar ook nog de spannende soundscape bij op, live geproduceerd door muzikant Julius Jonker (met onder meer saxofoon), en alles bij elkaar ontstaat er een fascinerende trip, die heerlijk weird is: vernieuwend, duister, alternatief en daarmee helemaal Fringe.

(Joris Henquet)

Amsterdam Fringe Festival 2023 (openingsweekend) Theater This is definitely not a story about witches (★★★☆☆) door DrieVrouwen. 9/9, De Brakke Grond, Amsterdam. Daar t/m 15/9. Abortusverhalen (★★★★☆) door Mystha Mandersloot. 9/9, Theaterstudio Nowhere, Amsterdam. About time (★★★☆☆) door But What About. 8/9, DeLaMar West, Amsterdam. Jongen, je moeder (★★★★☆) door Zuhause. 8/9, DeLaMar West, Amsterdam. Het festival duurt nog t/m 17/9.