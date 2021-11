Fred Again laat op Actual Life 2 horen dat hij een naam is om nauwlettend in de gaten te houden ★★★★☆

Fred Again

Fred Gibson (28) wandelde ooit als lid van een zangkoor de studio van Brian Eno binnen. Hij knoopte een gesprek aan met de bekende Britse producer en liet hem zijn softwarevaardigheden zien. Eno was onder de indruk en bood Gibson aan hem op te leiden tot producer.

Nu, een paar jaar later, is Gibson als Fred Again een opkomende naam in de Londense studio’s. Hij maakte als schrijver en man achter de knoppen tracks met Ed Sheeran, Stormzy, The Blessed Madonna en Halsey. Met zijn tweede album, Actual Life 2, breekt hij op eigen kracht door als singer-songwriter.

Zijn liedwerk heeft een heel eigen karakter. Fred Again schrijft zijn zeer persoonlijke en gevoelige songs achter de piano en bouwt zijn nummers daarna uit tot elektronische pareltjes waarin genres geen rol spelen. De vocoders laten zijn stem alle kanten op schieten, als het uitkomt, zet hij een set strijkers naast de piano, en in zijn beats en bedwelmende bassen rolt hij door de dubstep en de Britse house, oftewel de UK garage.

De rijke en gelaagde producties staan in dienst van de boodschap. Gibson schreef zijn liedjes gedurende een periode van rouw, na een niet nader geduid sterfgeval. Hij wordt overspoeld door melancholie op nummers als Catrin en Roze, en soms dreigt Fred Again een tikje larmoyant te worden. Maar net als de violen de overhand dreigen te nemen of een gaststem zijn liedjes een klein randje wat plattere house of EDM lijkt mee te geven, trekt de producer zijn muziek weer de diepte in.

Het maakt van bijvoorbeeld Kahan een schitterend elektronisch singer-songwritersliedje; Gibson begint het met zijn mooiste, getergde zangstem aan een beduimelde piano, maar sleept het daarna door donkere bassen en vervormde stemmen en mistige, sombere synthesizerdecors. In de tracks Hannah en Tate laat hij zich door zijn eigen housebeat uit het moeras van verdriet trekken en voorzichtig weer een dansvloer op duwen.

De wonderlijke mix van gemoedstoestanden en ogenschijnlijk eendimensionale hitparadedance en de diepere elektronische kunstvormen maakt Fred Again ook solo een Britse popnaam om nauwlettend te volgen – maar natuurlijk eerst onbekommerd af te spelen.

Fred Again Actual Life 2 Dance ★★★★☆ Atlantic/Warner