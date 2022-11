Fred Again bouwt zijn livedance strak op, maar speelt echt wat te kort ★★★☆☆

Fred Again op Lowlands, afgelopen augustus. Beeld Ben Houdijk

Zijn show op Lowlands was de sensatie van het festival. De Britse producer Fred Gibson, artiestennaam Fred Again, gaf de post-corona-editie 2022 de feestelijke optater die het festivalpubliek nodig had, met opwindende dance die alle ellende moest doen vergeten.

Zijn muziek was opgebloeid uit de pandemie en persoonlijke tragedies. Gibson maakte zijn warme en soms sentimentele house in lockdowns, onder andere om een sterfgeval te verwerken. En hij vroeg een lange reeks stemmen een vocale bijdrage te leveren aan zijn tracks, en die online zijn kant op te slingeren.

In de Afas viert Fred Again vrijdag de jubelende nummers die stuk voor stuk dikke dancehits zijn geworden, en die nu kunnen worden onthaald door een uitverkochte zaal. Net als op Lowlands speelt Gibson zijn tracks deels live, met gehamer op zijn sample-pads, waaronder hij percussie, bassen en vocalen heeft verstopt. Dat enthousiasme, en het gevoel dat er ter plaatse iets wordt gemaakt, geeft de opzwepende drum-’n-bass van bijvoorbeeld Kammy (Like I do) de meerwaarde die je in een grote concerthal ook mag verwachten. De show is eenvoudig opgetuigd: op de projectieschermen zien we steeds een andere gastvocalist via een FaceTime-opname. Maar verrassing: zangeres Romy (van de britse band The Xx) springt ineens fysiek het podium op, voor een springerige vertolking van de nieuwe single Strong.

Fred Again weet de hele Afas inclusief balkons aan het springen te krijgen bij zijn grootste hit Marea (We’ve Lost Dancing). Na een uur volgt een anticlimax, want Fred Again kondigt het laatste nummer alweer aan. Als luxe live-evenement valt de show dan toch wat in het water, want het publiek ziet zich na net wat meer dan een uur genoodzaakt alle opgebouwde energie weer los te laten in de kille buitenlucht.