Freaks Out is uitbundig en imponerend, maar de regisseur had minstens zoveel energie mogen steken in de personages ★★★☆☆

Het is 1942 en op een plein in Rome probeert circusdirecteur Israël mensen te enthousiasmeren voor zijn magische show. In een kleine tent zien we de sfeervolle acts van een insectenfluisteraar, een uitzonderlijk sterke wolfman, een menselijke magneet en een elektrisch geladen jonge vrouw die lampen laat gloeien. Deze aandoenlijke scène wordt bruut onderbroken door Duitse bombardementen, waardoor je je afvraagt wat voor film de Italiaanse regisseur Gabriele Mainetti voor ons in petto heeft.

Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Allereerst moeten de vier bovennatuurlijke circusvrienden in Freaks Out op zoek naar hun vaderfiguur Israël, die tijdens een solotrip wordt opgepakt door de Duitsers. Samen met andere Joodse Italianen wordt hij weggevoerd in een deportatietrein, wat uiteraard emotioneel beladen beelden oplevert.

Het oorlogsdrama en de fantasie-elementen worden verder uitgesponnen in een verhaallijn over de Duitse nazi Franz (een pathetische rol van de normaliter betoverende acteur Franz Rogowski.) Dankzij hallucinogene middelen kan Franz, die tevens een circus leidt, in de toekomst kijken. Hierdoor weet hij dat Hitler zelfmoord zal plegen. Het enige wat het Derde Rijk volgens hem van de ondergang kan redden, zijn de vier grandioze circusfreaks die telkens in zijn visioenen opduiken.

Freaks Out won vorig jaar op het International Film Festival Rotterdam de publieksprijs. Door de uitbundige productie en imponerende CGI waarmee regisseur Mainetti de kijker bedient, valt dit ietwat te verklaren. De regisseur had echter minstens zoveel energie mogen steken in de personages, die doorgaan voor gechargeerde superhelden zonder een achtergrondverhaal.

Mainetti doet enigszins een poging met zijn vrouwelijke superheld Matilde (een sympathieke vertolking van Aurora Giovinazzo). Wanneer haar drie mannelijke metgezellen zich liever bij het majestueuze Duitse circus aansluiten, zet ze in haar eentje de queeste naar Israël voort. Ze belandt in een groep van guerrillastrijders, die haar elektrische kracht wel kunnen gebruiken in hun strijd tegen de nazi’s. Langzaam wordt duidelijk waarom Matilde haar ontvlambaarheid haat en niet onder controle kan houden, maar daar blijft haar coming-of-ageverhaal wel zo’n beetje bij.

Mainetti weet de aandacht er (ruim twee uur lang) bij te houden dankzij het digitale spektakel, waarin hij alle tijd neemt voor de fratsen van zijn ‘Fantasic Four’, een spannende ontsnappingsscène en wraakzuchtige actiescènes die geïnspireerd lijken op Tarantino’s Inglorious Bastards. Maar de verhoudingen tussen de personages blijven onaf en sommige verhaallijnen, zoals die van de eerzuchtige Franz die indruk wil maken op zijn nazi-broer, zijn ronduit vermoeiend.

Wat meer focus en diepgang had Freaks Out, die nu en dan betovert met visuele hoogstandjes, niet misstaan.