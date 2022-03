‘Fransen volgen, zij het luid protesterend, de regels op. Nederlanders blijven maar vergaderen’

Dirigent Pieter-Jelle de Boer. Beeld Bertrand Pichene

Deze Brabander woont en werkt bijna negentien jaar in Frankrijk en denkt er niet over terug te komen naar Nederland. Dirigent, pianist en organist Pieter-Jelle de Boer (44) is deze week wel als gastdirigent van het Noord Nederlands Orkest in het land. Ze spelen woensdag en vrijdag concerten in Meppel en Stadskanaal.

Hoe kwam hij nou in Frankrijk terecht? ‘Tja, het was toeval maar ook niet helemaal.’ Dat zal hij vaker impliceren; dat het hem ook maar overkwam. Inmiddels heeft De Boer in zowat elk departement een orkest gedirigeerd. Hij is vaste dirigent van het Orchestre des Pays de Savoie.

Met zijn vrouw, organist en docent, woont hij nabij de Noord-Franse stad Compiègne. Als zijn agenda het toelaat, geeft hij ’s zomers orgelrecitals. ‘Nee, niet in de winter. Je gaat niet in een koude kerk zitten natuurlijk.’ Zijn Brabantse accent – hij komt uit Geldrop – wordt soms subtiel overschaduwd door een Franse tongval.

‘Ik heb me nooit willen specialiseren. Ik speelde orgel en piano voor ik naar het conservatorium ging. Daar wilde ik piano en orkestdirectie doen, maar ze vonden me te jong. Ik moest eerst maar een goed musicus worden. Toen heb ik het orgel er ook maar bijgenomen.’

Wanneer ze met hun orgelklas drie maanden op uitwisseling zijn in Lyon, worden daar aan het conservatorium toevallig net orkestdirectielessen gegeven aan koordirectiestudenten. ‘Een aantal van hen had zich niet goed voorbereid, er was tijd over, dus toen mocht ik. De reacties en mijn gevoel waren zo goed dat ik wist: ik ga me op directie focussen.’

De Boer maakt de keus om na zeven studiejaren in Amsterdam, nog vier jaar aan het conservatorium van Parijs te studeren. ‘In mijn tweede jaar zat ik in een dip, ik voelde me eenzaam. Wat doe ik hier, vroeg ik me af. Ik was geblokkeerd: wat wil ik muzikaal en hoe breng ik dat over? Mijn docent heeft me technisch veel geleerd, waarbij het vervolgens vooral ging om vanuit die techniek te dirigeren en jezelf verder helemaal af te sluiten. Dat vond ik moeilijk. Daarbij moest ik er ook aan wennen dat Frankrijk mijn nieuwe thuisland was.’ Tijd, de muziek, het omarmen van zijn nieuwe leven en een nieuwe liefde (nu zijn vrouw) leidden ertoe dat De Boer weer uit dat dal kon kruipen.

Na zijn studie, die hij met eervolle vermelding afrondt, vraagt Laurence Equilbey, oprichter en dirigent van het Franse koor Accentus, hem als assistent. ‘Mijn eerste baantje. In het begin was het vooral inzepen (repeteren, red.). Ik was allang blij want ik dacht, ik kan nu wel met mijn armen zwaaien maar wie zit er op mij te wachten? Later heb ik ze in concerten en opnamen gedirigeerd.’

Het dirigeren van een orkest is anders dan een koor, legt De Boer uit: ‘Je realiseert je dat er een relatie is tussen de vocale klank en de muziek: hoe de ritmiek werkt en hoe je klinkers en medeklinkers plaatst. Waar zet je bijvoorbeeld de letter ‘t’ neer? Zit die op de tel, of ernaast? Het gaat over uitspraak, over klinkers die geslotener moeten of juist opener. Met een orkest zoek je meer naar de gemene delers. Strijkers spelen en klinken anders dan blazers, dat moet je als dirigent samen zien te krijgen.’

En dan is er het verschil tussen Franse en Nederlandse orkesten. ‘Fransen volgen, zij het luid protesterend, de autoritaire regels op. Nederlanders blijven maar vergaderen en polderen. Zo gaat het ook in orkesten. Franse musici denken: laat die dirigent maar zijn gang gaan, want dat doet hij uiteindelijk toch wel. Ondertussen willen ze hem wel ‘faire chier’ (letterlijk ‘laten schijten’, pesten, red.).’

‘Ze durven nog niet te zeggen dat ze ergens ontevreden over zijn’, aldus De Boer. ‘Ik heb ze duidelijk gemaakt dat ze me wel kunnen aanspreken als er wat is. Ik ben geen autoritair zwaaiende dirigent, ik leid een kamerorkest waarvoor ik arrangementen maak en waar ik als pianist soms tussen de orkestleden ga zitten.’

Pieter-Jelle de Boer dirigeert op 23 en 25/3 het Noord Nederlands Orkest in muziek van Ravel, Mozart en Mendelssohn.