Franse tragikomedie schetst schitterend hoe wij allen slaven zijn van de technologie ★★★☆☆

Effacer l’historique

Ach, zijn wij niet allen slechts minuscule sukkelaars die zich vergeefs proberen te ontworstelen aan de wurggreep van big data? Wel volgens Effacer l’historique, een absurdistische tragikomedie van het Franse regisseursduo Benoît Delépine en Gustave Kervern.

De gescheiden moeder Marie maakt als ze dronken is een sextape die haar onenightstand online dreigt te zetten, Uber-chauffeur Christine krijgt haar rating maar niet omhoog en de dochter van Bertrand wordt gepest vanwege een filmpje op een soort Facebook. De buren, die zich eerder al eens verenigden als gelehesjesdemonstranten, besluiten samen ten strijde te trekken tegen de techreuzen, als eigentijdse Don Quichots.

Tegen de tijd dat Effacer l’historique op dat punt is aangekomen, koerst de film al zoetjes aan af op de wat flauwe finale. Maar wat weten Delépine en Kervern onze moderne tijd daarvoor schitterend te schetsen, in losjes aan elkaar geweven scènes. Herkenbare, alledaagse ergernissen vergroten ze uit tot de absurditeit ervan in volle glorie zichtbaar wordt. Online steeds maar weer moeten bewijzen dat je geen robot bent, kluwen telefoonopladers ontwarren, een onmenselijke hoeveelheid wachtwoorden onthouden – alles wat het leven zou moeten vergemakkelijken, toont Effacer l’historique, heeft het vooral hopeloos veel ingewikkelder gemaakt. Systeemslaven zijn wij, net zolang murw gebeukt tot we het hoofd in arren moede buigen voor cookies.

Maar het is niet alléén technologische vooruitgang die Marie, Christine en Bertrand lijkt tegen te werken. Regeltjes, bureaucratie, computer says no – de starheid van allerlei systemen mangelt de hoofdpersonen die uren telefonisch in de wacht staan om vervolgens nóg geen levend mens aan de lijn te krijgen. Soms mogen ze zich daar eventjes over opwinden, acteurs Blanche Gardin, Corinne Masiero en Denis Podalydès, maar het grootste deel van de tijd scharrelen ze verweesd en met afhangende schouders rond in hun buitenwijk, die lukraak aan de rand van een anonieme Franse stad lijkt te zijn neergesmeten. Ze proberen er simpelweg het beste van te maken, terwijl ook de rekeningen zich opstapelen – ‘Ik moet echt stoppen met overconsumeren’, verzucht de tv-serieverslaafde Christine, die nét een nieuwe bierbrouwset heeft gekocht, maar ondertussen haar huis al moet verhuren als moskee.

Veel mag dan bijzonder geestig zijn – Delépine en Kervern benadrukken ook de existentiële eenzaamheid van het drietal dat leeft in een ontmenselijkte wereld. Een lachspiegel is het, waardoor je tegelijkertijd ook intens medelijden krijgt met de moderne mensheid, vanwege de plagen die ze over zichzelf heeft afgeroepen.