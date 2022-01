Franse acteur Gaspard Ulliel (37) overleden na skiongeluk

Gaspard Ulliel Beeld Reuters

De acteur was vermaard in eigen land, onder meer vanwege zijn rol als modeontwerper Yves Saint Laurent in Bertrand Bonello’s biografische film Saint Laurent, uit 2014. Een andere opvallende hoofdrol was die als terminaal zieke schrijver in Juste la fin du monde (2016). Die film van de Canadese stercineast Xavier Dolan werd bekroond met de Grand Prix op het filmfestival van Cannes, maar ook fel geattaqueerd door een deel van de filmpers, dat niks moest hebben van het intense en luidkeels geacteerde gezinsruziedrama.

Naast het werk in zijn eigen taal werkte Ulliel ook in internationale en Engelstalige producties. Hij nam de gedurfde, maar ook voor de meest begaafde acteur onmogelijke opdracht aan om Anthony Hopkins op te volgen als kannibaal Hannibal Lecter in Hannibal Rising.

De ontvangst van het filmvervolg uit 2007 was niet best, al werd de schuld niet al te zeer bij Ulliel gelegd, die deed wat hij kon. Zijn internationale carrière was ook niet van de baan: de Franse acteur stond op het punt toe te treden tot het Marvel-universum, als slechterik en superdief Midnight Man in de nieuwe, al gedraaide en in 2022 verwachtte Disney-serie Moon Knight.

Fotomodel

Ulliel groeide op in een buitenwijk van Parijs als zoon van twee ouders die beiden werkzaam waren in de mode-industrie. Een dobermann beet hem op 6-jarige leeftijd in het gezicht: de hond voorzag hem van een kenmerkend litteken op zijn linkerwang dat, zo zei de acteur in interviews, hem juist wat meer karakter gaf. Hij won de César voor Franse acteerbelofte met zijn rol als getraumatiseerde soldaat in Un long dimanche de fiançailles, het oorlogshorror- en liefdesepos van de Franse cineast Jean-Pierre Jeunet, een van de duurste Franse films ooit gemaakt. Steractrice Audrey Tautou speelde de hoofdrol van de echtgenote die speurt naar haar verdwenen soldatenechtgenoot.

Ulliel had ook succes als fotomodel. Zo sierde hij eens de cover van het Franse tijdschrift Vogue naast Doutzen Kroes. Ook was hij het gezicht van het parfum Bleu de Chanel, en als zodanig onder meer te zien was in een door Martin Scorsese geregisseerde commercial. De Franse acteur had een relatie met het Franse model Gaelle Pietri. Ze hadden een zoon van 6.