Frans drama met een behoorlijk dwingende kijk op liefde ★★★☆☆

Avec amour et acharnement.

Alsof ze in een reclamefilm spelen, zo gelukkig zien Sara (Juliette Binoche) en Jean (Vincent Lindon) eruit in de openingsscènes van Avec amour et acharnement. De nieuwe film van Claire Denis begint als een romantische idylle, ergens op een tropische vakantiebestemming. Het stel is al heel wat jaren samen, maar lijkt wel pas verliefd.

Na de turquoise zee wacht een grijs en druk Parijs. De vakantie blijkt een hereniging te zijn geweest, al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. Jean heeft in de gevangenis gezeten, hij trekt weer bij Sara in. Zijn 15-jarige zoon uit een eerdere relatie, Marcus, woont bij Jeans moeder in Vitry, maar zij kan dat eigenlijk niet meer aan.

Voor Sara, die werkt als radiopresentator, duikt een onverwachte complicatie op in de vorm van haar ex François (Grégoire Colin), die ze op straat tegenkomt. Alleen al zijn aanblik maakt een overweldigende reactie los. Toeval of niet, een paar dagen later benadert François zijn oude vriend Jean om een zakelijke samenwerking te bespreken.

Het is de aanzet tot een turbulente driehoeksverhouding, die Denis met kenmerkende intensiteit — en licht ontregelende openhartigheid — aan de kijker opdient. De Franse regisseur, gerekend tot de groten van deze tijd, gaat altijd haar eigen weg; naast onbetwiste meesterwerken als Beau travail (1999) en 35 rhums (2008) leverde dat ook films op die minder geliefd zijn. De romantische komedie Un beau soleil intérieur bijvoorbeeld, ook met Juliette Binoche, of het ondoorgrondelijke drama L‘intrus (2004).

Ook Avec amour et acharnement zal niet iedereen overtuigen. Denis combineert haar zoekende, observerende kracht (vooral zichtbaar in de scènes met nevenpersonages, zoals de zwijgzame puber Marcus) met een behoorlijk dwingende kijk op liefde. Die is zowel verheven als aards, een natuurkracht waar niet aan te ontkomen valt. Dat François de liefde van Sara helemaal niet waard lijkt, doet er niet toe. Dat deze vijftigers misschien wel wat wijzer konden zijn, ook niet. Emoties zijn heilig.

Wie daar niet volledig in kan meegaan, haakt af. Al vergt dat nog aardig wat doorzettingsvermogen, zo sturend is Denis’ visie, zo fraai in beeld gebracht ook. Ook Binoche speelt, zoals zo vaak, met volledige overgave. Of het je nu aantrekt of afstoot, Avec amour et acharnement is een film met een ijzersterke wil.