François Boulangé was hét gezicht van de populaire spelshow Lingo

François Boulangé Beeld ANP

Programmaker Harry de Winter ziet het nog voor zich: hij staat in 1993 in een Spaanse telefooncel en belt met François Boulangé, die voor productiebedrijf IDTV op zoek is naar een presentator van het populaire tv-spel Lingo. Boulangé is de grote man achter de schermen. Hij moet een opvolger vinden van Robert ten Brink, die grotere shows gaat maken. Maar de een na de ander sneuvelt tijdens screentests.

‘Harry, de Vara wil dat ikzelf Lingo ga presenteren’, zegt Boulangé. De Winter valt stil. Dan zegt hij: ‘Nou, als de Vara het wil, waarom niet?’

Maandag overleed oud-presentator François Boulangé op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

‘Als iemand op dat moment wist hoe Lingo werkte, was het François’, zegt De Winter (72). ‘Hij had al duizend keer meegekeken, als eindredacteur. De bedenker van de show, de Amerikaan Ralph Andrews, had ooit tegen me gezegd: niet de presentator moet centraal staan, maar het spel; zoek iemand die bescheiden is. Wat dat betreft was François ideaal: hij had geen ambitie om tv-presentator te worden en geen sterallures.’

Hij was ‘per ongeluk’ terechtgekomen op de lijst met screentestkandidaten, zei Boulangé in 2013 tegen het Haarlems Dagblad. Heel raar was dat niet; als Robert ten Brink bij de visagie zat, deed Boulangé altijd proefspelletjes in de studio. ‘Dan konden de camera’s lekker warmdraaien.’ Vond een collega dat hij een kans verdiende, was het een grap? Het is onduidelijk, maar hij pakte zijn kans.

Boulangé was een atypische presentator, zegt Robert ten Brink (65). ‘Ineens werd Lingo gepresenteerd door een olijke dikkerd met een warrig kapsel, uilenbrilletje en bretels. François was volkomen zichzelf op tv: een aimabele, bevlogen spelletjesman, die als neerlandicus bezeten was van taal en woorden. Dat werkte goed.’

Dat beaamt programmamaker Michiel Eijsbouts, die in 1996 bij Lingo ging werken en bevriend raakte met Boulangé: ‘Het was de tijd van netjes gekapte quizmasters met een tandpastaglimlach. François zei: ik ben geen presentator maar een scheidsrechter die het spel in goede banen leidt.’

Toen Boulangé in 2000 moest stoppen met Lingo, omdat het programma naar de Tros verhuisde, bleef Eijsbouts voor hem werken. Ze maakten samen onder andere bedrijfsfilms en animaties. ‘Hij was een gadgetfreak’, zegt Eijsbouts. ‘Als er een nieuwe camera op de markt kwam, bedacht François wat we ermee konden doen.

‘Hij was ook een bon vivant, die genoot van sigaretten en drank, en heel gastvrij was. Toen ik nog een jong ventje was, met lang haar en legerkistjes, nam hij me gewoon mee naar sterrenrestaurants. Gelukkig heb ik hem op de valreep een brief kunnen sturen waarin staat hoeveel hij voor me heeft betekend. François was een bijzondere man, van wie ik veel heb geleerd.’