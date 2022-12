Fraaie hommage aan een vergeten theaterfotograaf: de sixties-schatkamer van Hans van den Busken

Jaap Flier en Hannie van Leeuwen op het dak van de Bijenkorf tijdens de opnamen van ‘Kain en Abel’ (1961). Beeld Hans van den Busken

De jaren zestig waren nog niet geëxplodeerd toen de danssterren Hannie van Leeuwen en Jaap Flier voor tv-opnamen samenkwamen op een ongewone plek, het dak van warenhuis de Bijenkorf in Amsterdam. Voor de gelegenheid was aan de zuidelijke kant een podium gebouwd, in november 1961. De stad was gehuld in mist, een jonge Amsterdamse fotograaf was ter plekke en aan het werk.

De scène met Van Leeuwen en Flier maakte deel uit van de dansvoorstelling Kaïn en Abel van choreograaf Hans van Manen, ballet in opdracht van de VPRO. Het Nederlands Dans Theater zette elf dansers in, op verschillende locaties. Dans leefde. Twee jaar eerder was het Nederlands Dans Theater opgericht.

Aan de zijlijn stond buiten en binnen steevast een ingewijde, Hans van den Busken (1935-2017). Waar gedanst werd, was hij, een ambitieuze theaterfotograaf die de danswereld was ingezogen en met een geheel eigen, losse stijl brak met de klassieke fotografie van het metier, spelend met licht en donker. Hij legde de opkomst van publiekslieveling Olga de Haas vast en nam, om de balletten beter te begrijpen, zelf lessen.

Van den Busken was freelancer, een onvermoeibare eenling die zijn eigen agenda bepaalde, die in 1961 was getrouwd met actrice Philippine Aeckerlin (Sleeswijk Revue, het ABC Cabaret van Wim Kan). Na de voorstellingen (en concerten) fietste hij met zijn foto’s naar de redacties op de Wibautstraat in Amsterdam van Het Parool, de Volkskrant en Trouw, hopend op publicatie.

Wim Kan vlak voor de repetitie van zijn oudejaarsconference, Nieuwe de la Mar Theater (1960). Beeld Hans van den Busken

Zijn portfolio bevatte aanzienlijk meer dan dansfoto’s. Op het kruispunt van de jaren vijftig en zestig legde Van den Busken het culturele leven op de grote en kleine Amsterdamse podia in al zijn facetten vast. Vanaf de voorste rij of vanuit de coulissen van de Stadsschouwburg en het Concertgebouw fotografeerde hij een lange rij wereldsterren, onder wie Edith Piaf, Charles Aznavour, Miles Davis, Gilbert Bécaud, Louis Armstrong, Johnny Halliday en Sammy Davis jr. Van den Busken was ooggetuige van de culturele explosie die Nederland tussen 1955 en 1965 trof.

Ko van Dijk regisseert onder anderen een jonge Ramses Shaffy midden (jaartal onbekend). Beeld Hans van den Busken

‘Shaffy Chantant’ met Ramses Shaffy en Liesbeth List in het Amsterdamse Miranda Paviljoen (1964). Beeld Hans van den Busken

Hij volgde Ramses Shaffy en Liesbeth List in hun beginjaren op de voet, stond erbij toen de satirische cabaretgroep Lurelei met Eric Herfst doorbrak, bezocht Jacques Brel en maakte kennis met de jonge pantomimespeler Aart Staartjes. Hij begaf zich in de revue-, toneel- en cabaretwereld en zat vooraan bij de opkomst van de televisie.

Aart Staartjes (rechts) en Eric Herfst als het duo Pantalone (1958). Beeld Hans van den Busken

In de loop van het decennium switchte hij naar een andere kunstvorm en werd hij cineast. Mensen moet ik hebben, zei hij ooit. Mies Bouwman, de ‘grote drie’ (Toon Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld), Ko van Dijk, Frans Halsema, Jenny Arean, Kees van Kooten, Leen Jongewaard: Van den Busken stond oog in oog met ze.

Daar had journalist Yoeri van den Busken (1969), zoon uit het huwelijk van de fotograaf met voormalig danseres Manja Siebrecht, nauwelijks weet van toen hij ruim een halve eeuw later het fotoarchief van zijn vader ontsloot. Dat deed hij enigszins schuldbewust. Hun plan om samen een boek te maken over het theaterverleden van de fotograaf hadden ze niet uitgevoerd, het was er niet van gekomen.

Mies Bouwman tijdens het Grand Gala du Disque in het Scheveningse Kurhaus (1960). Beeld Hans van den Busken

De ziekte van Alzheimer trof Hans van den Busken en zijn leven en zijn werk vervaagden – tot nu. Ander licht heet het omvangrijke boek dat zijn zoon samenstelde en zelf uitgaf, ondersteund door de Van den Ende Foundation, met teksten van zijn hand en bijdragen van onder anderen Michel van Egmond, Jacques Klöters en Frits Spits.

Jij de tekst, ik het beeld, had Hans van den Busken ooit gezegd over de plannen om zijn werk als theaterfotograaf in een boek te tonen. In de rommelige, rijke schatkist van zijn vader trof Yoeri van den Busken talloze foto’s aan waarvan hij het bestaan niet vermoedde – en waarover zijn vader nooit had gepraat, uit bescheidenheid. Zo verraste de vader na zijn dood de zoon, met een fraaie hommage aan een vergeten fotograaf als resultaat.