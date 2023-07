Fraaie Diaspora Suite staat centraal op eerste dag North Sea Jazz

Publiek tijdens het optreden van de Amerikaanse bluesgitarist Buddy Guy op North Sea Jazz. Beeld ANP

De Hudson zaal van het Rotterdamse Ahoy’ complex zit vrijdag al helemaal vol als om 4 uur de Amerikaanse Maria Schneider het Oslo Jazz Ensemble er stukken van haar album Data Lords komt dirigeren. Een paar duizend muziekliefhebbers lijken klaar voor het eerste grote concert van het 46e North Sea Jazz Festival. Een lekkere binnenkomer waarin Schneider het bijna pastorale Blue Bird (met een voor jazz wat ongebruikelijke accordeon) afwisselt met het dystopische Don’t Be Evil. Het geluid is ineens een stuk donkerder, een elektrische gitaar klinkt onheilspellend, de trombone solo doet de adem even stokken.

Over de auteur Gijsbert Kamer is sinds 1992 muziekjournalist. Hij schrijft voor de Volkskrant recensies, interviews en beschouwingen over pop en jazz.

Schneider laat in haar stukken klankkleuren mooi contrasteren, een goede opmaat voor wat toch een van de belangrijkste programma-onderdelen van vrijdag is: de Diaspora Suite. Een keur aan internationale muzikanten en vocalisten zal samen met het Metropole Orkest en het ZO! Gospel Choir een even afwisselend als meeslepend programma brengen. Initiator Mike Bindraban glimt van trots als hij voor een stampvolle Amazon-zaal (4000 bezoekers) de suite aankondigt waarin thema's als diaspora, kolonialisme, slavernij en identiteit centraal staan. De lijst aan artiesten is indrukwekkend en divers. Onder leiding van dirigent Jules Buckley opent Shirma Rouse begeleid door koor en orkest met een zeer soulvol Stand Up. Behalve opzwepende soul, gospel en pop van onder meer Laura Mvula en Corinne Bailey Rae, die veel indruk maakt met een nieuw liedje, A Spell, A Prayer is er ook gesproken woord. Het stuk dat Sheila Sitalsing voorleest uit Anton de Koms Wij slaven van Suriname (1934) komt hard binnen, ook dankzij Ronald Snijders die haar met intens improviserend spel op dwarsfluit begeleidt.

De Diaspora Suite is meeslepend, opzwepend en ontroerend. Zoveel instrumentalisten en vocalisten op het podium, en toch is ieder detail goed hoorbaar. Het is een komen en gaan van geweldige artiesten, zoals de Pakistaans/Amerikaanse Arooj Aftab die begeleid door gitarist Gyan Riley haar eigen lied gloedvol neerzet. Of Laura Mvula en Corinne Bailey Rae die eerst apart en dan samen het publiek in extase brengen. Opvallend ook dat bijna iedereen vijf kwartier lang blijft zitten en bijvoorbeeld Van Morrison even laten voor wat hij is. Als Typhoon, die met zijn Als de hemel valt het publiek uit de stoelen krijgt, de finale inleidt, komt pas weer het besef dat je niet voor één concert maar voor een heel festival naar North Sea Jazz bent gekomen.

Loyle Carner op het North Sea Jazz festival. Beeld Ben Houdijk

De dit jaar dankzij het thema Sounds of Diversity extra gepropageerde diversiteit wordt meteen onderstreept met de warme Britse hiphop van Loyle Carner in de immense Nile-zaal. Rappers met een echte band, in plaats van een dj, is vaak vragen om problemen, maar de piano, bas en drums geven de raps van Carner echt een meerwaarde. De tot Maas omgedoopte Ahoy zelf is dan volgelopen voor blues-veteraan Buddy Guy, van wie we nog net een glimp kunnen opvangen om vast te stellen dat het met de blues op North Sea Jazz ook wel goed zit.

ROTTERDAM - De Amerikaanse bluesgitarist Buddy Guy tijdens een optreden op North Sea Jazz. Ooit begon het evenement met een paar optredens in zes zalen en negen duizend bezoekers in Den Haag, dit weekend komen er zo een negentig duizend liefhebbers uit de hele wereld voor ruim honderdvijftig optredens op zestien podia. ANP PAUL BERGEN Beeld ANP / Paul Bergen

Maar we zijn onderweg naar drummer Terri Lyne Carrington die in haar band onder meer de gerenommeerde pianiste Kris Davis en bassist Linda May Han Oh heeft, maar met een aantal gasten haar New Standards project (louter composities van vrouwen) extra glans geeft. Esperanza Spalding neemt even de bas over, een geweldige Tineke Postma schittert op sopraansax en altist Lakecia Benjamin neemt met een paar adembenemende solo’s een voorproefje op haar eigen set vanavond. Een zaterdag die opnieuw veel diversiteit aan kleuren en genres zal brengen.