Fraai gestileerde essays van Oek de Jong over prachtige beelden

Negen jaar lang schreef Oek de Jong voor Museumtijdschrift stukken over kunst. Een selectie daaruit is nu gebundeld in De magie van het beeld. Het boek is een lust voor het oog. Prachtige beelden passeren de revue: van de beroemde foto van Marilyn Monroe op het luchtrooster van de metro tot Karel Appel, die met een potige Deense dog een deftige galerie bezoekt. Verder zien we onder meer een ets van Rembrandt, de Hagia Sophia in Istanbul en verfspetters op doek door Jackson Pollock.

In fraai gestileerde essays biedt De Jong niet alleen historische achtergrondinformatie, maar geeft hij ook veel prijs over zijn persoonlijke fascinatie voor de beelden. Het geheim van een sterk beeld is de geheimzinnigheid waarmee het omgeven is. Mysterieuze alledaagsheid werkt verslavend. Zo kun je uren turen naar een zwart-witfoto uit 1941 van de Amerikaanse fotojournalist Weegee. Hij legde de reactie vast van omstanders die naar het bebloede lijk van een vermoorde gokker in New York kijken. De toegesnelde schoolkinderen zijn vervuld van sensatie en ontzetting bij het zien van ‘hun eerste moord’.

Je zou er een novelle over kunnen schrijven, merkt De Jong op.

Oek de Jong: De magie van het beeld. W Books; € 19,95.