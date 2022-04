Fraai eerbetoon haalt Kapitein Rob naar het nu

‘Heel bevredigend getekend’, zegt de altijd sceptische Maarten van Rossum in een blurb-filmpje op YouTube. Hij heeft het over De laatste reis van De Vrijheid, het 74ste stripverhaal uit de Kapitein Rob-saga. Dat komt níét uit de koker van tekenaar Pieter Kuhn, want die is in 1966 overleden, en ook scenarist Evert Werkman leeft al 34 jaar niet meer. Het betreft een eenmalig eerbetoon aan een klassieker die samen met Eric de Noorman en Heer Bommel en Tom Poes tot de Grote Drie van de zogeheten ondertekststrip wordt gerekend. In honderd afleveringen verscheen het nieuwe verhaal eerst in Het Parool, net als vroeger, en nu dus als boek.

Journalist en schrijver Frank von Hebel heeft ervoor gekozen kapitein Rob op te voeren als een oude man, in het hier en nu, wat hem in staat stelt om te spelen met anachronismen. Zo moet Kapitein Rob helpen met de redding van een in Hollywood nagebouwde driemaster, ‘The Widowmaker’, waarbij hij tevreden constateert dat de adrenaline weer door zijn aderen stroomt. Ook is de gemene Professor Lupardi gereanimeerd, die na een winterslaap van vijftig jaar zegt: ‘Eerst een kop koffie alsjeblieft.’ Dit alles is zeer vaardig in beeld gebracht door tekenaar Fred de Heij. Zijn herschepping biedt de lezer een déjà-vu-achtige ervaring en neemt hem mee terug naar de vorige eeuw, op avontuur met Rob en zijn scheepshond Skip.

Fred de Heij (tekeningen) en Frank von Hebel (tekst): De laatste reis van De Vrijheid. Personalia; € 17,50.